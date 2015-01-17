فرهنگ سازی پيش نيازی برای رفع كاستی ها و ناهنجاری های اجتماعی است

منوچهر صادقی قادیكلایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار اینکه فرهنگ سازی پیش نیازی برای رفع كاستی ها و ناهنجاری های اجتماعی است، افزود: رشد كشور در تمامی حوزه ها مستلزم ارتقاء و اعتلای فرهنگ آن جامعه است.

وی تصریح كرد: توجه به فرهنگ در كشور ما نباید تنها به سال جاری كه به نام سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است محدود شود وكم توجهی به حوزه فرهنگ باید با همت و تلاش همه دستگاه های اجرایی و با عزمی ملی خاتمه پیدا كند.

دبیر كارگروه فرهنگی و اجتماعی استان سمنان با بیان اینكه ایران بالاترین درصد جمعیت جوان را در بین كشورهای دنیا به خود اختصاص داده است افزود: با نگاه به جمعیت جوان كشور از یك سو مسائل نگران كننده همچون اعتیاد، طلاق و رشد مبتلایان به بیماری هایی چون (ایدز) و از سوی دیگر حضور روز افزون جوانان در آئین های معنوی اعتكاف و عزاداری و سوگواری ایام محرم و صفر دیده می شود و اهمیت مسائل اعتقادی در پالایش فضای جامعه را نمایان می كند.

صادقی اضافه كرد: یكی از دستاوردهای قابل توجه انقلاب شكوهمند اسلامی ایران تحویل سواد ۴۶ درصدی جمعیت كشور پیش از انقلاب و با سوادبودن بیش از ۸۴ درصد جمعیت كشور در حال حاضر است.

وی یادآور شد: متأسفانه در بحث مبارزه با اعتیاد ضعف های اساسی داریم و مراكز ترك اعتیاد كشور نیازمند اصلاح نظام مجوزی هستند زیرا تنها به مجموعه های سم زدایی تبدیل شده اند.

مدیركل دفتر امور اجتماعی استانداری سمنان خاطر نشان ساخت: براساس تحقیقات، ۹۵ درصد از رهاشدگان این مراكز به دامان اعتیاد باز می گردند وحل این معضل تنها با فرهنگ سازی مناسب، وجود مشاوران و پزشكان متخصص در این مراكز و توانمندسازی مراجعان و سپس بازگشت آنها به جامعه است.

صادقی با بیان اینكه باید از ظرفیت های شهرستان دامغان برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه منطقه در تمامی حوزه ها و بخش ها استفاده كرد اظهار داشت: واقع شدن شهرستان در یك منطقه بسیار حساس و مهم جغرافیایی و تقاطع كریدور شمال به جنوب و شرق و غرب كشور، تقدیم ۶۱۴ شهید سرافراز به انقلاب و داشتن رتبه دوم كشوری به نسبت جمعیت در این زمینه، برخاستن علما؛ دانشمندان و فرهیختگان بسیاری از این شهرستان و داشتن انجمن مردمی توسعه فعال و پویا، تنها گوشه ای از ویژگی ها و توانمندی های این خطه است.

وی در خاتمه گفت: شهرستان دامغان قابلیت ها و ظرفیت های كم نظیری در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد که می طلبد مسئولان توجه ویژه ای به آن داشته باشند.