به گزارش خبرگزاری مهر، حام سلطانی نژاد گفت: نهایی کردن قوانین و مقررات در حوزه عملیات مرتبط با مدل رجیستری هیبرید کامل، دریافت بازخورد از ذینفعان و نهایی سازی بسترهای فنی قانونی عملیاتی سامانه مطالبات سود سهامداران همراه با آموزش به ناشران و تعامل با سایر ذینفعان و بورس ها از جمله مهمترین برنامه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در سال 94 است.

وی با بیان مطلب فوق در مورد مهمترین دستاوردهای شرکت سپرده گذاری در طول یک سال اخیر افزود: توسعه خدمات سپرده گذاری با رویکرد الکترونیک و غیرکاغذی شدن، اقدامات نهایی آماده سازی سامانه جدید پس از معاملات، مشارکت بانک ها در تسهیل تسویه کارگزاران از مهمترین برنامه های شرکت در طول سال 93 بوده است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص راه اندازی رسمی سامانه جدید پس از معاملات گفت: فاز آزمایشی سامانه از اواخر مهرماه امسال آغاز و تاکنون 18 جلسه آموزشی برای ذینفعان مختلف برگزار شده است که امیدواریم این سامانه اوایل سال آینده به طور رسمی راه اندازی شود.

وی افزود: توسعه سامانه توزیع گواهینامه آنلاینCertDistro، طراحی سامانه اعلام مطالبات سود سهامداران، توسعه دفاتر پیشخوان، سامانه IPS، مذاکره جهت گسترش زیرساخت های منطقی سامانه IR2A و بیزینسی آن، سامانه پس از معاملات جدید و فیچرهای متمایز آن از منظر رفع محدودیت های کد سهامداری و یکپارچه سازی پرتفوی سهامدار از دیگر برنامه های این شرکت در سال 93 بوده است.

این مقام مسئول در خصوص تعداد سهامدارانی که از ابتدای سال به جمع سهامداران کشور اضافه شدند، گفت: تعداد کدهای صادر شده از ابتدی سال 93 تا کنون 483 هزار و 501 نفر است.