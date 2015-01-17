فاز ١٣ پارس جنوبی ٧٢ درصد پیشرفت دارد/ پیشرفت ۸۴ درصدی فاز ۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت نفت و گاز پارس، سید مرتضی الهی با بیان این که پالایشگاه‌های فازهای ١٦ و ١٥ و ١٢ به پالایشگاه فازهای ٨ و ٧ و ٦ متصل شده‌اند، گفت: در حال حاضر بخشی از گاز تولید شده در این پالایشگاه‌ها از فازهای ٦ تا ٨ پارس جنوبی گرفته و مابقی از چاه های دریایی خود این فازها تامین می شود.

وی همچنین در باره فازهای ١٨ و ١٧ گفت: هم اکنون نخستین ترین(ردیف) این فازها آماده شیرین سازی بوده و همزمان سکوی ١٨A بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به یکی از واحدهای پالایشگاهی فازهای ١٦ و ١٥ وصل شده است.

الهی در مورد ظرفیت کنونی و پیشین تولید در میدان پارس جنوبی، گفت: با محاسبه محقق شدن ١٠٠ میلیون متر مکعب گاز در زمستان امسال و ١٠ فاز قبلی که در مدار بوده اند، تولید گاز غنی پارس جنوبی به ٣٨٠ میلیون مترمکعب در روز می رسد، در حالی که این میزان پارسال حدود ٢٨٠ میلیون مترمکعب بود، البته در سالهای گذشته به ویژه در زمستان بیش از این میزان برداشت داشته ایم.

مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس گفت: فاز ١٣ با پیشرفت ٧٢ درصد، فاز ١٤ با ٥٧ درصد، فاز ١٩ با ٨٤ درصد، فازهای ٢١ و ٢٠ با ٧٠ درصد و فازهای ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ با ٧٤ درصد پیشرفت، روند خوبی را طی می کنند.

وی تصریح کرد: فاز ١٩ در میان این فازها پیشرو بوده و امیدواریم تا زمستان سال آینده در مدار قرار گیرد، زیرا خط لوله و حفاری‌های چاه‌های فاز ١٩ به پایان رسیده و پالایشگاه آن نیز بیش از ٨٠ درصد پیشرفت دارد.