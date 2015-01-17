استانداردسازی تولید مصالح ساختمانی فارس در دستور کار است

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه توجه به استاندارد سازی مصالح ساختمانی در شورای فنی تصمیم گیری شده، اظهار داشت: این کار حرکت جدید و خوبی است که با همکاری اداره استاندارد فارس، شهرداری شیراز، اداره راه و شهرسازی، نظام مهندسی و آزمایشگاه مکانیک خاک با محوریت دفتر فنی استانداری، به شکلی همه جانبه آغاز شده است.

وی تصریح کرد: چنانچه واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی برای استانداردسازی محصولات خود اقدام نکنند، علاوه بر قطع سهمیه سوخت آن ها، از تولیداتشان جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل استاندارد فارس همچنین با عنوان اینکه در پروژه های عمرانی باید صرفا از مصالح ساختمانی استاندارد استفاده شود، گفت: در غیر این حالت، مهندسین ناظر از تایید صورت وضعیت پیمانکاران و ذی حسابان از پرداخت مطالبات افرادی که از مصالح غیر استاندارد استفاده کنند، خودداری می کنند.

رهنما افزود: پروژه های دولتی برای اجرای این مصوبات پیش قدم هستند.

وی تاکید کرد: اداره کل استاندارد فارس شرایط مناسبی برای همکاری با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و در زمینه آموزش آن ها و استفاده از آزمایشگاه های اداره استاندارد فراهم کرده و به خصوص در اسرع وقت، به پیگیری پرونده های آن ها می پردازد.

مدیرکل استاندارد فارس اعلام کرد: تولید کنندگانی که موفق به طی مراحل استاندارد سازی مصالح خود شوند، به دستگاه های مصرف کننده مصالح ساختمانی معرفی خواهند شد.

رهنما عنوان کرد: وضعیت مصالح ساختمانی استان مناسب است، از این جهت که مصالح ساختمانی به اندازه کافی از نشان استاندارد برخوردار هستند ولی با این وجود مصالح غیر استاندارد هم وجود دارد که به اقتصاد و پروژه های عمرانی استان ضربه وارد می کنند.

وی ابراز داشت: در فارس تعداد واحدهای غیر استاندارد تولید کننده تیرچه، بلوک سقفی و بلوک دیواری بیش از تعداد واحدهای استاندارد است و از طرف دیگر تعداد واحدهای استاندارد تولید کننده شن و ماسه، بتن آماده و بلوک پلی استایرن از واحدهای تولیدکننده غیر استاندارد بیشتر است.

مدیرکل استاندارد فارس افزود: نتایج حاصل از استانداردسازی مصالح ساختمانی استان، فروردین سال آینده اعلام خواهد شد.

رهنما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت استاندارد اسباب بازی های موجود در بازار فارس، گفت: بر اسباب بازی هایی تولید داخل کشور و اسباب بازی هایی که با مجوز و از طریق گمرک وارد می شوند، آزمون های استاندارد انجام شده و بعد وارد بازار خواهند شد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه بخش قابل توجهی از اسباب بازی های موجود در بازار کالاهای قاچاق هستند که نظارتی بر آن ها اعمال نشده و نمی توان گفت استاندارد هستند.