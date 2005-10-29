علي اكبر آقايي كه قرار بود سوال وي از وزير اطلاعات اين هفته در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مطرح و بررسي شود، به خبرنگار سياسي "مهر" گفت كه "از وزير اطلاعات خواسته است در خصوص مسايل امنيتي و حضور گروهك ها در آذربايجان غربي به خصوص شمال اين استان توضيح دهد".

نماينده سلماس همچنين از محسني اژه اي خواسته است گزارشي از اقدامات مشترك وزارت اطلاعات و وزارت كشور براي مقابله با فعاليت هاي اين گزوهك هاي ضد انقلاب ارايه دهد.

آقايي با اشاره به اهميت امنيت در مطقه غرب و شمال غرب كشور، ادامه داد: چنانچه گزارش وزير اطلاعات قانع كننده نباشد، سوال خود را از وي مطرح مي كنيم تا او با حضور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين خصوص بيشتر توضيح دهد.

به گزارش خبرنگار"مهر"، همچنين قرار بود كه در هفته جاري عشرت شايق نماينده نيز سوالات خود را از وزير اطلاعات مطرح كند، اما به علت بيماري اين نماينده، پاسخ به سوالات او به هفته آينده موكول شد.

بر اساس اعلام نهاد قانونگذاري، محسني اژه اي قرار بود به سوال فريدون حسنوند نماينده انديمشك نيز پاسخ دهد، اما با وجود وعده هاي حسنوند مبني بر انجام گفت و گو با "مهر" براي تشريح سوال يا سوالاتش از وزير مربوطه، تلاش هاي ما در اين خصوص بي نتيجه ماند.