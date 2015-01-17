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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۹

دیودیده عنوان کرد:

احداث پتروشیمی دهدشت و گچساران نیازمند ۲۸۰۰میلیارد تومان اعتبار است

احداث پتروشیمی دهدشت و گچساران نیازمند ۲۸۰۰میلیارد تومان اعتبار است

یاسوج- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: احداث پروژه های پتروشیمی دهدشت و گچساران نیازمند دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره با راکد بودن عملیات اجرایی این دو پروژه افزود: تامین اعتبار این طرح های بزرگ صنعتی به دلیل محرومیت منطقه نیازمند تخصیص اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نیمه دولتی نظیر بنیاد کوثر و برکت است.

وی بیان کرد: اجرای پروژه های پتروشیمی گچساران و دهدشت یکی از برنامه های ویژه و در دست پیگیری این سازمان است که در این خصوص پیگیریهای زیادی انجام شده است.

دیودیده تصریح کرد: رونق بیشتر تولیدات صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته همچون کهگیلویه و بویراحمد نیازمند اهتمام و توجه جدی دولت است زیرا بخش خصوصی در این مناطق قدرتمند نیست.

وی با بیان اینکه هم اکنون با تلاش های مسئولان این استان و نمایندگان مردم برخی از واحدهای راکد به چرخه تولید بازگشتند، اظهار داشت: به چرخه تولید برگشتن واحدهای تولیدی بزرگی چون کارخانه آرد و نشاسته و دام و طیور این استان رهآورد این تلاش هاست که با ایجاد فرصت های شغلی نقش ارزشمندی در افزایش تولیدات ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه یکی دیگر از نیازهای استان برای توسعه و ایجاد کار و اشتغال بیشتر را توجه به بخش معدن عنوان کرد و گفت: قابلیت های بی نظیر کهگیلویه و بویراحمد در تولیدات معدنی نیازمند اجرای طرح مطالعاتی جامع برای شناسایی معادن در این استان است.

وی افزود: اعتبارات کنونی برای استفاده از همه ظرفیت‌های معدنی در استان کم است و به همین دلیل نیاز است که از توان سرمایه‌گذار استفاده کرد.

دیودیده عنوان کرد: شرط اصلی برای ورود سرمایه‌گذار به این بخش منوط به تکمیل زیرساخت‌های دسترسی به معادن اعم از جاده و آب و برق و سایر ملزومات است که باید در این زمینه تلاش کرد.

وی بیان داشت: تاکنون پنج هزار کیلومتر مربع از مساحت استان در خصوص اکتشاف معادن مورد مطالعات اولیه قرار گرفته است.

دیودیده اظهار داشت: جذب سرمایه گذار در شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد مستلزم ایجاد زیرساخت های زیربنایی مانند آب، برق، گاز و زیرسازی جاده است، که دولت با توسعه این خدمات نقش مهمی در رونق واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی دارد.

کد مطلب 2466351

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