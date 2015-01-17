افزایش ۱۰ درصدی میزان مصرف گاز در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر رابطی افزود: گر چه سردی هوا و فزایش مشترکین از جمله عوامل افزایش مصرف گاز در استان است ولی توجه به استفاده ایمن، درست و صحیح انرژی نیز نقشی تاثیر گذار در تثبیت و پایداری شبكه گاز كشور كه زنجیر وار به هم متصل هستند دارد.

وی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار بوده و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کرده و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتاً به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

رابطی حضور ۳۰ كارشناس در مدارس استان و آموزش چهره به چهره بیش از ۵۲ هزار دانش آموزان در طول ۴ سال، پخش انیمیشن های مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی به زبان محلی با همكاری صدا و سیمای مركز زنجان، توزیع فرمهای اخطار به مشتركین پر مصرف، اطلاع رسانی برای ترغیب شهروندان به تفكیك كنتور، شعار نویسی و رنگ آمیزی ایستگاه های تقلیل فشار در استان به منظور ارائه آموزش های لازم به زبان تصویر از دیگر اقدامات لازم در راستای نهادینه كردن مصرف بهینه انرژی است.

رئیس روابط عمومی شركت گاز استان زنجان تصریح كرد: امیدواریم مشتركان با رعایت هرچه بیشتر نكات و مسائل ایمنی و مصرف بهینه گاز، ترویج این فرهنگ مهم را در محیط خانواده نهادینه ساخته و شركت گاز استان زنجان را در مورد ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی یاری رسانند.

رابطی در راستای نهادینه كردن مصرف بهینه انرژی، ارتقای آگاهی و ارائه آموزش‌های ایمنی و مصرف بهینه گاز به شهروندان زنجانی، ۵ هزار بروشور مصرف بهینه انرژی در نماز جمعه زنجان توزیع شد.

وی با اعلام اینكه اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی شامل بروشور راهنمای استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی، راه های صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، بروشورهای توصیه نكات ایمنی و چگونگی تفكیك كنتور های مشتركبوده است گفت: معرفی گاز طبیعی به مشتركان و انجام فعالیت‌های فرهنگی با هدف نهادینه كردن استفاده منطقی از این حامل انرژی ارزشمند و وسایل گازسوز، اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی مثمر ثمری هستند كه باید پیوسته انجام شوند.