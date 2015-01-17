سناریوی اسلام هراسی در راستای تامین منافع اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر ائمه جمعه و همچنین علمای اهل تشیع و تسنن خراسان رضوی با بیان اینکه دشمن با توجه به شکست های متعدد تروریست ها و گروه های تکفیری در عراق و سوریه سعی در شکل دادن سناریوی دیگری با موضوع اسلام هراسی در دنیا است، این توطئه را در راستای تامین منافع اسرائیل در منطقه عنوان کردند.

بهانه ای برای ترس از اسلام

امام جمعه مشهد مقدس در گفتگو با مهر گفت: راه اندازی راهپیمایی ضد تروریسم با حضور نتانیاهو، مرکل و نخست ‌وزیر ملعون انگلیس و همچنین اعزام ناوگان فرانسوی به سرزمین های اسلامی نمایشی بیش نیست و به واسطه ایجاد موج اسلام هراسی انجام پذیرفته است.

وی بیان داشت: گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه در حال شکست هستند و استکبار به دنبال طراحی و اجرای سناریوی دیگری در این راستا است.

آیت الله علم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکوم کردن این اقدام ناپسند گفت: انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام(ص) با مذاکرات هسته ای بدون شک ارتباط دارد.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: این نشریه و عوامل آن قبل از اینکه نسبت به انتشار کاریکاتور پیامبر اکرم(ص) اقدام کنند در گذشته کاریکاتور حضرت مسیح(ع) و سایر پیامبران مانند حضرت موسی(ع) حضرت ابراهیم(ع) را نیز منتشر کرده بودند که بعد از انتشار این کاریکاتورها پاپ نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و ضمن اعتراض شدید به عوامل این موضوع آن را محکوم کرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری این مسائل را به سیاست پیوند خورده دانست و افزود: اقدام این نشریه در انتشار کاریکاتور موهن به پیامبر اسلام (ص) به مذاکرات هسته ای ارتباط دارد و آن ها نسبت به این قضیه توجه بیشتری داشتند و فعالیت آنها مرتبط با این مذاکرات بوده است.

نقض آزادی بیان و حقوق شهروندی

امام جمعه اهل سنت مسجد جامع احناف تایباد نیز گفت: دشمنان اسلام می خواهند با توهین به پیامبر (ص) سناریوی جلوگیری از نفوذ اسلام را به اجرا در آورند.

مولوی غلام نبی توکلی گفت: دولت سوسیالیستی فرانسه نیز دست پرورده صهیونیسم جهانی است و سیاست های خود کامه دولت اسرائیل را در کشور فرانسه پیاده می کند.

وی بیان داشت: جمعیت شهروندان مسلمان فرانسه بیش از ۶میلیون نفر و تعداد یهودیان این کشور را ۴۰۰ هزار نفر تشکیل می دهد و لذا جریحه دار کردن احساسات ۶میلیون مسلمان و حمایت از۴۰۰ یهزار نفر هودی خود نشانه اشکار نقض حقوق شهروندی است.

مولوی توکلی ادامه داد: این سیاست دولت فرانسه که خود را مهد آزادی و دموکراسی می داند مغایر با شعار آزادی بیان و دموکراسی است زیرا توهین به مقدسات دینی شش میلیون شهروند یک کشور هیچ سنخیتی با آزادی بیان ندارد بلکه یک نوع سانسور دولتی محسوب می شود.

امام جمعه اهل سنت مسجد جامع احناف تایباد اظهار داشت: این عمل شوم نشریه شارلی ابدو به نفع صهیونسیت و بین الملل است و در واقع کارکنان این نشریه مزدوران و عاملان رژیم خبیث اسرائیل هستند و در راستای اهداف شوم و اسلام ستیزی رژیم غاصب گام بر می دارند .

وی بیان داشت: لازم است دولت فرانسه هر چه زودتر از مسلمانان جهان عذر خواهی کند و این نشریه هتاک و موهن را توقیف نماید.

نشانه آشکار دشمنی با مسلمانان

مدیر حوزه علمیه مظهر التوحید اهل سنت تایباد نیز بیان داشت: حمایت آشکار آمریکا و انگلیس و اسرائیل و دیگر هم پیمانان جنایتکارشان از نشریه ظنز شارلی ابدو فرانسه به بهانه آزادی بیان، نشانه آشکاری از دشمنی این جنایتکاران با اسلام و مسلمانان است.

مولوی عبدالباری صالحی گفت: دشمنان اسلام و قرآن هر چند وقت با اجرای گوشه از سناریوی نابودی اسلام می خواهند حساسیت و غیرت مسلمانان را محک زده و کم کم نقشه نابودی اسلام را در جهان به اجرا در آورند.

وی افزود: صهیونیست جنایتکار با اجیر کردن افرادی منزوی و افراطی در جوامع مختلف و با استفاده از سرمایه های خدادادی مسلمانان گروه هایی مانند داعش، النصره، بوکوحرام و غیره به دنبال نشان دادن چهره خشن و مخدوشی از اسلام هستند.

وی گفت: این اقدام خبیثانه نشریه شارلی ابدو باعث شده تا مسلمانان نتوانند به راحتی در کشورهای اروپایی و غربی زندگی کنند و به این طریق می خواهند جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند.

حرکتی نژاد پرستانه

امام جمعه مسجد جامع مالک ملک اهل سنت تایباد نیز این عمل غیر اخلاقی را نژاد پرستانه و توهین به مقدسات مسلمانان توسط نشریه شارلی ابدو را نشانه کینه ورزی نسبت به اسلام است و پایمال کردن حقوق مسلمانان جهان عنوان کرد.

مولوی حیدری گفت: نشریه شارلی ابدو با این اقدام خبیثانه خود کار گروه های تروریستی همانند داعش، النصره را تکمیل کرده و که در حقیقت روی دیگر سکه است که گروهای تروریستی با آن بازی می کنند و چهره اسلام را خشن نشان می دهند.

امام جمعه اهل سنت مسجد جامع مالک ملک تایباد افزود : ما مسلمان در مقابل هر گونه توهین و تفکر افراطی، تکفیری و تروریستی خواهیم ایستاد واعلام می کنیم دین مقدس اسلام دین صلح و دوستی است و پیامبر بزرگوار این دین پیامبر رحمت و مهربانی است.

اختلاف بین ادیان با هدف انحراف اذهان عمومی

دبیر جبهه فرهنگی عفاف خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر این عمل را یک پدیده فرهنگی، سیاسی امنیتی دانست و گفت: صهیونیست این عمل را علیه آرامش جهان اسلام و مسیحیت رقم زده است.

حجت الاسلام سید محمد محسن دعائی افزود: صهیونیزم بین الملل برای رسیدن به اهداف شوم و پلید خود جز با دامن زدن به اختلافات درون دینی و بین ادیانی هیچ راه دیگری ندارد.

وی ادامه داد: استکبار این کار را درون جهان اسلام با تشکیل فرقه های خلاف و از طرفی دیگر طراحی توطئه هایی که به خشونت قومی منجر می شود انجام می دهند، به این دلیل که اذهان عمومی را از هدف اصلی منحرف کنند.

حجت الاسلام دعائی با اشاره به اقدام تروریستی علیه نشریه شارلی ابدو ادامه داد: این موارد بدون نگاه های امنیتی برقرار نمی شود، در اسلام برای ریختن خون یک نفر باید مجوز شرعی داشت، در فقه کسی که به پیامبر اسلام توهین کند محکوم به مرگ است اما باید این حکم را یکی از حکام شرعی صادر کند.

دبیر جبهه فرهنگی عفاف تصریح کرد: وظیفه جهان اسلام بسیج علیه توطئه صهیونیست و شناخت آن ها است و ضمن اینکه باید دانست که فراموش نکردن دشمن اصلی یعنی آمریکا، انگلیس و مولود کثیف آنها اسرائیل نیز از اهداف اصلی ما باید باشد.

اهانت به پیامبر در ایام مقارن با ولادت ایشان تصادفی نیست

یک استاد حوزه و دانشگاه در مشهد مقدس یا محکومیت این عمل زشت بیان داشت: امروز افکار عمومی متوجه شده است که این حرکت، یکی از سناریوهای سرمایه داران غربی بوده که در واقع از ایجاد اختلاف و تنش میان پیروان مذاهب اسلامی نفع می برند و اختلاف ادیان را نیز دنبال می کنند.

حجت الاسلام محمد الهی خراسانی در گفتگو با مهر گفت: همان کسانی که به اختلاف مذاهب دامن می زنند به اختلاف ادیان نیز دامن زده اند زیرا بقای آنها در همین تنازعات و زمینه سازی برای ایجاد کشمکش در دنیاست.

این پژوهشگر قرآن و حدیث ادامه داد: امروزه افکار عمومی دنیا می دانند که گروهای تروریستی القاعده و داعش توسط چهره های برجسته اسلامی محکوم شده است و آن ها را به نام مسلمان قبول ندارند.

وی افزود: امروز ما باید هر چه بیشتر و بهتر این مطلب را تبیین کنیم که از یک طرف افرادی را تشویق می کنند تا به مقدسات مسلمانان اهانت کنند و از طرف دیگر عده ای را تحریک می کنند تا دست به عملیات تروریستی بزنند

حجت الاسلام محمد الهی خراسانی بیان داشت: امروز پیروان مذاهب و ادیان باید بدانند که نقشه اصلی چیست تا در زمینی که دشمن برای انها طراحی کرده است بازی نکنند، باید گفت که این توهین ها کار مسیحیت و پیروان حضرت مسیح نیست و مسیحیان نیز باید بدانند که که این عملیات های تروریستی توسط پیروان پیامبر اسلام انجام نمی شود.

وی گفت: اگر غربی ها واقعا می خواهند جلوی این مسائل را بگیرند باید همانگونه که این اقدامات تروریستی را محکوم می کنند، توهین به مقدسات سایر ادیان را نیز محکوم کنند.

وی با اشاره به بهانه آزادی بیان در انتشار کاریکاتور موهن به پیامبر اسلام نیز اظهار کرد: آزادی بیان غربی ها دروغی بیش نیست به طور مثال در کشورهای غربی اگر شخصی بخواهد در خصوص پدیده هلوکاست تحقیق کند به شدت محکوم و محصور می شود و یا اگر شخصی کوچک ترین توهینی را به خانواده سلطنتی انگلیس انجام دهد نیز مجازات می شود.

وی ادامه داد: در مقابل این اقدام نباید عملی احساسی داشت بلکه اقدامات باید در راستای روشنگری باشد، بعضی ها پیشنهاد دادند تا عزای عمومی اعلام شود این گونه اقدامات راهبردی نیست.

حجت الاسلام الهی خراسانی گفت: روشنگری ها نیز باید هم ناظر به اهداف منفعت طلبانه سرمایه داران غربی و هم ناظر به دروغگویی های سردمداران کشورهای غربی باشد.

گزارش: طاهریان- چهاریاری