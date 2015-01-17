برای تامین نیروی انسانی و مالی علوم پزشکی چالش داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اجلاس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری در تاریخ به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و اعضاء هیئت مؤسس در محل دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در اين نشست مهم ترين برنامه‌ها و اقدامات صورت پذيرفته در حوزه علوم پزشكي از سوي محمدباقر لاريجاني قائم مقام رئیس دانشگاه در حوزه علوم پزشکی مطرح و نقطه نظرات اعضاء هیئت موسس در اين خصوص مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

لاریجانی با بیان اینکه مأموريت گرايي مهم ترين رويكرد حوزه علوم پزشكي است، گفت: در دوره مديريت جديد اين حوزه با لحاظ کردن عموم اسناد بالادستي ملی، فعاليت هاي خود را در قالب نقشه توسعه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي سازماندهي نموده است.

وي در اين نشست ضمن قدرداني از زحمات مديران پيشين دانشگاه در راستاي گسترش كمی و كيفي حوزه علوم پزشكي، وضعيت تحصيلات تكميلي در علوم پزشكي، وضعيت هرم هیئت علمي، بستر آموزش هاي باليني، كيفيت واحدهاي مجري رشته هاي علوم پزشكي و كيفيت داوطلبان ورودي دانشگاه را از مهم ترين چالش هاي حوزه علوم پزشكي در عرصه آموزش پزشكي شمرده و بيان كرد اقدامات مهمی در جهت رفع اين چالش ها برداشته شده است.

رئيس شوراي راهبردي علوم پزشكي دانشگاه، تعداد محدود مراكز تحقيقاتي و ميزان نشريات بين‌المللي علوم پزشكي در دانشگاه را از موانع گسترش پژوهش در اين عرصه خواند و اضافه كرد حوزه علوم پزشكي براي رفع اين موانع، برنامه وسیعی براي راه‌اندازي حدود 50 مركز تحقيقاتي در حوزه علوم پزشكي نموده است.

وی افزود: 14 مجله بين المللي نمايه شده درPUBMED به زودي در دانشگاه آزاد اسلامي راه‌اندازي خواهد شد، از سوي ديگر شبكه مجازي آزمايشگاه هاي دانشگاه با عضويت 240 آزمايشگاه تحقيقاتي، از ديگر اقدامات مهم حوزه علوم پزشكي در اين خصوص است.

لاريجاني وضعيت مراكز درماني دانشگاه آزاد اسلامي را نيز نيازمند توجه دانست و گفت: چالش هاي مهمی از جمله تأمين نيروي انساني، تأمين مالي و ارتقاي كيفيت خدمات در اين زمينه وجود دارد. حوزه علوم پزشكي تلاش کرده با تسهيل و تسريع راه اندازي مراكز در حال ساخت و همچنين ارتقاي استانداردهاي درماني در مراكز فعال، زمينه را براي ارائه خدمات بهتر به جامعه فراهم کند.

قائم مقام رئيس دانشگاه با اشاره به اقدامات حوزه علوم پزشكي در عرصه بين الملل داشت: تفاهم نامه‌هاي مهمی با مراكز معتبر دنيا به امضا رسيده كه اجرايي شدن هر كدام زمينه حضور دانشگاه را در عرصه‌هاي جهاني بيش از پيش فراهم خواهد کرد.

در پايان اعضاء هیئت مؤسس دانشگاه با مثبت شمردن روند تغييرات در حوزه علوم پزشكي، گسترش اين حوزه را از مهمترين اولویت هاي دانشگاه در دوره حاضر دانسته و بر حمايت از اقدامات حوزه علوم پزشكي از سوي كليه نهادهاي داخل و خارج دانشگاه تأكيد کردند و قرار شد پیگیری های لازم برای توسعه و بهبود استانداردهای حوزه پزشکی به عمل آید و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست شد، همکاری های لازم را در این مورد با دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد.