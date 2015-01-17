جشنواره تجلی نور در شاهرود برگزار می شود

حجت الاسلام احمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جشنواره تجلی نور در شاهرود اظهار داشت: علاقمندان می توانند در بخش هایی چون آثار علمی مثل مقالات، کتب، نشریات و مجلات که از آیات و روایات قرآنی استفاده کرده باشد، آثار فرهنگی و هنری مثل آثار تجسمی (نقاشی، طراحی، عکس)، صنایع دستی، خوشنویسی، تئاتر، فیلنامه، نمایشنامه و فیلم کوتاه، انیمیشن، وبلاگ نویسی، شعر، داستان نویسی، خاطره نویسی، ایده ها، ابتکارات و اختراعات در این جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: آثاری به جشنواره راه خواهند یافت که در سه موضوع سبک زندگی شهدا، نماز و حجاب طبق ضوابط جشنواره تدوین شده باشد و بدست آوردن حداقل ۷۰ درصد امتیاز کمیته داوری برای منتخب شدن نیز لازم است.

مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود خاطر نشان کرد: داوری آثار با حضور نمایندگان سه استان انجام و پس از طی مراحل مدنظر آثار منتخب و برگزیده معرفی و در این راستا شرکت کنندگان و منتخبان از جوایز نقدی و امتیازات آموزشی بهره مند خواهند شد.

نظری آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را تا ۳۰ بهمن و نهم اسفند ماه سال جاری را نیز افتتاحیه جشنواره مطرح کرد و افزود: این جشنواره توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و نمایندگان تام الاختیار ستادهای هماهنگی سه استان اصفهان، سمنان و یزد و به میزبانی دانشگاه آزاد شاهرود برگزار خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به پورتال جشنواره به نشانی http://tajallinoor.iau-shahrood.ac.ir مراجعه کنند.