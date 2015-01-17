در فرانسه فقط برای توهین به اسلام آزادی بیان وجود دارد

علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور فرانسه که مدعی مهد تمدن است، گفت: این نخستین بار نیست که تناقضاتی بین رفتار و گفتار یک کشور غربی می بینیم، مدعیان دموکراسی در فرانسه مسلمانان را تحت فشار قرار می دهند در عین حال توهین به مقدسات اسلامی را آزادی بیان می نامند.

وی با اشاره به اینکه در فرانسه زنان و دختران مسلمان اجازه استفاده از حجاب در محیط های دانشگاهی و آموزشی را ندارند، افزود: از نظر غرب تنها منطقی که به اسلام و مسلمانان اهانت کند اجازه آزادی بیان دارد اما کسی که از هلوکاست سخن بگوید به دلیل آنکه خط قرمزهای صهیونیستی را در نوردیده محکوم به زندان و حبس است.

این نماینده مجلس ادامه داد: غرب در پی سناریو اسلام هراسی بوده و تلاش می کند از این گذر رهیافتی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و تاثیرگذاری برروی روند مذاکرات هسته ای داشته باشد.

خسروی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت در دنیای اسلام خاطرنشان کرد: باید پیش از هر چیز کشورهای مسلمان به دنبال حفظ وحدت باشند، جای تاسف است که در کشور مدعی اسلام یعنی عربستان حتی برای بزرگداشت پیامبر در هفته وحدت برگزاری مراسم جشن و سرور ممنوع است.

وی افزود: با درآمد و هزینه مسلمانان بین آنها اختلافات ریشه ای ایجاد کرده و آنها را از بین می برند لذا باید برای پاسخ دادن به اهانت های غرب به مقدسات اسلامی وحدت بین مسلمانان بیش از هر زمان دیگر حفظ شود.

نماینده سمنان خاطرنشان کرد: مسلمانان جهان و شخصیت های سیاسی گستاخی فرانسه در توهین به پیامبر اسلام را بدون پاسخ نخواهند گذاشت.