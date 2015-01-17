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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

نتایج هفته اول دیدارهای دور برگشت لیگ برتر والیبال نشسته

نتایج هفته اول دیدارهای دور برگشت لیگ برتر والیبال نشسته

در اولین هفته از رقابتهای دور برگشت لیگ برتر والیبال نشسته چهار دیدار به میزبانی آبادان، اصفهان، ارومیه و تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گز سکه اصفهان این هفته میزبان نفت و گاز گچساران بود و با نتیجه سه بر صفر موفق به شکست حریف خود شد.

در آبادان تیم پالایش نفت، میزبان ثامن الحجج سبزوار بود و با نتیجه سه بر صفر مغلوب میهمان خود شد. دیگر بازی این هفته بین تیم‎های شهرداری ارومیه و روانکارهای گنبد به میزبانی ارومیه برگزار شد که این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود روانکارها خاتمه یافت.

آخرین دیدار این هفته نیز در تبریز بین دو تیم همشهری گسترش فولاد و شهرداری انجام شد که تیم گسترش فولاد موفق شد با نتیجه سه بر صفر تیم شهرداری تبریز را مغلوب کند.

با پایان یافتن رقابتهای این هفته، دیدارهای هفته دوم از مرحله برگشت طی روزهای 2 و 3 بهمن ماه به میزبانی اصفهان، سبزوار، گچساران و گنبد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2466363

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