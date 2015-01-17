ضرورت انجام مطالعات راهبردی در خصوص نیازهای فرهنگی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده پیش از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی کارکنان تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: انجام مطالعات راهبردی و بررسی‌های کاربردی در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان ضرورت ویژه دارد.

وی افزود: بر همین اساس طراحی برنامه‌ها و شیوه‌های تبلیغی نوین در وظایف تبلیغات اسلامی تعریف شده است که در استان اردبیل با همکاری نیروهای انسانی متخصص این امر به شیوه های مناسب و کاربردی اجرا می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اذعان به تاثیر مطلوب فعالیت های این نهاد اجرایی در سطح استان، ادامه داد: در عین حال عزم همگانی بخش های مختلف این اداره در خصوص مبارزه با تهاجم فرهنگی مورد انتظار است.

ستوده تحقیق و بررسی در خصوص تبلیغات سو و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسائی و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه انقلاب اسلامی با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط و ارائه سیاست‌های لازم برای خنثی‌سازی آنها و تنویر افکار عمومی را از وظایف نهادهای تبلیغی و فرهنگی دانست.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر گام های موثری در این خصوص برداشته شده است، اضافه کرد: تعامل و همکاری تمامی ادارات و نهادهای دولتی از جمله ضرورت های توسعه فعالیت های فرهنگی و دینی در سطح جامعه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تاکید دارد که همکاری با ادارات و دستگاه‌های دولتی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی در محیط سازمان‌های دولتی و نیز مدارس و دانشگاه ها و مراکز آموزشی می تواند شیوه مناسبی در تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی باشد.

ستوده سازماندهی و اعزام مبلغ در سراسر استان به‌ویژه مناطق محروم را از دیگر فعالیت های موفق و تاثیر گذار برشمرد و افزود: همکاری روحانیت و مردم با سازمان تبلیغات اسلامی توانسته است این اداره را در اجرای طرح اعزام مبلغین همراهی کند.