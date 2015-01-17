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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۳۰

حجت‌الاسلام ستوده تاکید کرد؛

ضرورت انجام مطالعات راهبردی در خصوص نیازهای فرهنگی جامعه

ضرورت انجام مطالعات راهبردی در خصوص نیازهای فرهنگی جامعه

اردبیل – مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل به ضرورت انجام مطالعات راهبردی در خصوص نیازهای فرهنگی جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده پیش از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی کارکنان تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: انجام مطالعات راهبردی و بررسی‌های کاربردی در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان ضرورت ویژه دارد.

وی افزود: بر همین اساس طراحی برنامه‌ها و شیوه‌های تبلیغی نوین در  وظایف تبلیغات اسلامی تعریف شده است که در استان اردبیل با همکاری نیروهای انسانی متخصص این امر به شیوه های مناسب و کاربردی اجرا می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اذعان به تاثیر مطلوب فعالیت های این نهاد اجرایی در سطح استان، ادامه داد: در عین حال عزم همگانی بخش های مختلف این اداره در خصوص مبارزه با تهاجم فرهنگی مورد انتظار است.

ستوده  تحقیق و بررسی در خصوص تبلیغات سو و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسائی و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه انقلاب اسلامی با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط و ارائه سیاست‌های لازم برای خنثی‌سازی آنها و تنویر افکار عمومی را از وظایف نهادهای تبلیغی و فرهنگی دانست.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر گام های موثری در این خصوص برداشته شده است، اضافه کرد: تعامل و همکاری تمامی ادارات و نهادهای دولتی از جمله ضرورت های توسعه فعالیت های فرهنگی و دینی در سطح جامعه  است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تاکید دارد که همکاری با ادارات و دستگاه‌های دولتی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی در محیط سازمان‌های دولتی و نیز مدارس و دانشگاه ها و مراکز آموزشی می تواند شیوه مناسبی در تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی باشد.

ستوده سازماندهی و اعزام مبلغ در سراسر استان به‌ویژه مناطق محروم را از دیگر فعالیت های موفق و تاثیر گذار برشمرد و افزود: همکاری روحانیت و مردم با سازمان تبلیغات اسلامی توانسته است این اداره را در اجرای طرح اعزام مبلغین همراهی کند.

 

کد مطلب 2466365
محمد میرزایی ناطق

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