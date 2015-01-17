وضعیت بودجه سازمان انتقال خون/تخصیص اعتبارات بیشتر از درآمدهای اختصاصی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش در حاشیه بازدید از پایگاه انتقال خون استان تهران، اظهارداشت: با توجه به وضعیت پایگاه انتقال خون و مشکلاتی که در زمینه ارائه خدمت بیشتر به اهداکنندگان خون وجود دارد، تصمیم گرفتیم در بودجه سال آینده، اعتبارات بیشتری برای سازمان انتقال خون در نظر بگیریم.

وی با تاکید بر اتخذ تمهیدات جدی تر برای تخصیص اعتبارات بیشتر به مرکز انتقال خون استان تهران، تصریح کرد: با توجه به درخواست بالای مردم برای اهدای خون و کمبود ظرفیت در سازمان انتقال خون، باید فکری اندیشیده شود تا بتوان، شرایط بهتر و سهل تری برای اهداکنندگان خون فراهم آورد.

بذرپاش با اعلام اینکه روزانه در حدود 1000 نفر در تهران برای اهدای خون به پایگاههای انتقال خون مراجعه می کنند، افزود: برخی از این افراد بالای 50 بار سابقه اهدای خون دارند که برآورد ما نشان می دهد تقاضا برای اهدای خون، بیش از 2 برابر وضعیت فعلی باشد که متاسفانه ظرفیت های موجود انتقال خون باعث شده تنها امکان پاسخگویی به 50 درصد مراجعان فراهم شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: باید بسترهای لازم برای اهدای خون در استان تهران، بیش از پیش فراهم شود.

به گفته بذرپاش، پرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با حداقل دریافتی و درآمد کمتری که نسبت به سایر کارکنان وزارت بهداشت، بیشترین خدمت را به هموطنان ارائه می دهند که لازم است از محل درآمدهای اختصاصی سازمان انتقال خون، تخصیص بیشتری به آنها داده شود.

وی همچنین از توافق مرکز انتقال خون استان تهران با شورا و شهرداری تهران برای احداث 5 پایگاه انتقال خون در شهرستانهای اطراف تهران خبر داد و افزود: در بین شهرستانهای استان تهران، تنها شهرستان ورامین پایگاه انتقال خون دارد و بقیه شهرستانها از داشتن پایگاه انتقال خون محروم هستند که این مسئله، مشکلات زیادی را برای اهداکنندگان خون فراهم آورده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اعلام اینکه در حدود یک چهارم خون مورد نیاز و مصرفی بیمارستان های کشور توسط پایگاه انتقال خون تهران تامین می شود، ادامه داد: متاسفانه استان تهران به لحاظ بودجه ای، جزو محروم ترین استانهای کشور محسوب می شود.

بذرپاش به درآمد اختصاصی سازمان انتقال خون اشاره کرد و افزود: درآمد این سازمان از محل فروش فرآورده های خونی بالغ بر 100 میلیارد تومان است که در بودجه 94 تمهیداتی اندیشیده ایم که بخش زیادی از این درآمد برای خود سازمان اختصاص یابد تا بتواند از این محل، نسبت به تجهیز زیرساخت ها و پرداخت حقوق پرسنل خودش، اقدام کند.