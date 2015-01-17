جشنواره « ایده های برتر» در همدان برگزار می شود

عبدالحسین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معضل اعتیاد خسارت های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را بر جامعه وارد می کند، گفت: در راستای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در استان همدان جشنواره «ایده های برتر» برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه به هفت استان در کشور مجوز برگزاری این جشنواره داده شده است، ابراز داشت: استان همدان جزو این هفت استان اجرای جشنواره «ایده های برتر» در راستای ارائه طرح از سوی مردم برای مبارزه با مواد مخدر و کاهش معضل اعتیاد در استان و جامعه است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این جشنواره استفاده از فکر و نظر مردم در زمینه مبارزه با مواد مخدر است، افزود: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می تواند آثار خود را به ستاد برگزای جشنواره ارسال کنند و به بهترین طرح و ایده نیز جوایزی اهدا می شود.

مرادی در ادامه سخنان خود در مورد کشفیات مواد مخدر در استان همدان در سال جاری گفت: کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته با افزایش بیش از ۳۰ درصدی روبرو بوده است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش کشفیات در استان همدان نشان از افزایش مصرف مواد مخدر نیست، بیان داشت: استان همدان در مسیر بسیاری از استان ها قرار گرفته و از این رو محموله های مواد مخدر از سایر استان ها به همدان وارد می شود که توسط نیرو انتظامی استان کشف و ضبط می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان در ادامه سخنانش با تاکید بر اهمیت مبارزه با مواد مخدر، افزود: ۷۰ درصد مواد مخدر در مرزها کشف و ۳۰ درصد باقی مانده نیز در داخل کشور کشف می شود.

مرادی بیان داشت: مواد مخدر موجب بروز بحران های مختلفی می شود که از آن جمله می توان به فقر و بیکاری و گردش مالی کثیف اشاره کرد.

وی مبارزه با مواد مخدر را دفاع از کرامت انسانی عنوان کرد و ابراز داشت: امسال رویکرد مبارزه با مواد مخدر در استان همدان یک رویکرد اجتماعی است و فعالیت های فرهنگی در حوزه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر از اولویت های استان همدان است.