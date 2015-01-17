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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵

برگزیده عکس های خبری ۲۷ دی ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۲۷ دی ۹۳

عکس های خبری امروز را با اعتراض مردم پاکستان علیه طالبان آغاز می‌کنیم. سپس تصاویری از کودکان افغانستانی، سفر «پاپ فرانسیس» به فیلیپین و آتش فشان فعال «تونگا» را خواهیم دید.

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فعالان جامعه مدنی پاکستان به حمله طالبان به مدرسه ای در پاکستان که موجب کشته شدن ۱۳۲ دانش آموز کودک و نوجوان شد اعتراض می کنند

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یک کشیش زمانی که در جشن تجمع روحانیت کلیسای جامع «مانیلا» در فیلیپین شرکت کرده است با تبلت خود از «پاپ فرانسیس» عکس می‌گیرد.

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کد مطلب 2466383

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