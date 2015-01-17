برگزیده عکس های خبری ۲۷ دی ۹۳

عکس های خبری امروز را با اعتراض مردم پاکستان علیه طالبان آغاز می‌کنیم. سپس تصاویری از کودکان افغانستانی، سفر «پاپ فرانسیس» به فیلیپین و آتش فشان فعال «تونگا» را خواهیم دید.