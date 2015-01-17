برگزیده عکس های خبری ۲۷ دی ۹۳

فعالان جامعه مدنی پاکستان به حمله طالبان به مدرسه ای در پاکستان که موجب کشته شدن ۱۳۲ دانش آموز کودک و نوجوان شد اعتراض می کنند
کودکان افغانستانی در حال بازی با بادکنک
یک کشیش زمانی که در جشن تجمع روحانیت کلیسای جامع «مانیلا» در فیلیپین شرکت کرده است با تبلت خود از «پاپ فرانسیس» عکس میگیرد.
تظاهر کنندگان برزیلی در اعتراض به افزایش تعرفه های حمل و نقل در این کشور
مردم ژاپن حین تولید کاغذ سنتی دست ساز در رودخانه با وجود آب و هوای سرد زمستانی
مردم بنگلادشی در حال برگزاری مراسم دعا
آتش فشان فعال شده در جزیره ای واقع در کشور «تونگا»
اعتراض پاکستانی های مقیم انگلستان علیه تروریسم
تاب بازی پسری در هندوستان
مردی که در ساحل مدیترانه در «بارسلونا» رو به دریا ایستاده است
نظر شما