نقش بانوان در مدیریت شهرهای گلستان پررنگتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، صبح شنبه، در دومین نشست مجمع مشورتی بانوان عضو شورای اسلامی شهر این استان، افزود: ما معتقیدم نقش و جایگاه بانوان در اداره امور شهرها باید بسیار پررنگ تر از وضع موجود باشد.

وی با بیان این نکته که بانوان 50 درصد از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند، افزود: همه باید شرایط حضور این قشر را در جامعه فراهم کنند از این رو تلاش و فعالیت بانوان در این راستان هم بی تاثیر نخواهد بود.

این مسئول گلستانی از تشکیل سازمان مردم نهاد برای بانوان خبر داد و اذعان کرد: تشکلیل این سازمان یکی از سیاست های دولت یازدهم است که به فعالیت بانوان در جامعه توجه ویژه دارد.

چراغعلی با اعلام این مطلب که اکنون 18 خانم عضو شورا در مجمع مشورتی بانوان عضو شورای اسلامی شهرهای استان عضو هستند، افزود: با تشکیل سازمان مردم نهاد بانوان فعال اجتماعی در آن عضو خواهند شد و دیگر محدود به بانوان عضو شورا نخوایم بود.

مدیر کل شهری و شورای استانداری گلستان با بیان این نکته که این مجمع مشورتی با همکاری اداره کل بانوان و خانواده استانداری تشکیل شده، اظهار کرد: در این جلسه مدیرکل امور بانوان و خانواده و معاون اداری استانداری حضور داشتند.

وی ادامه داد: مقرر شد در اسفندماه سال جاری جلسه ای با حضور بانوان عضو شوراهای چهار دوره شهر تشکیل شود تا در آن بتوان از تجربیات سایر افراد بهره جسته و بهترین راهکار برای پرداختن به مطالبات بانوان به دست آید.

این مسئول گلستانی با بیان این نکته که پیش نویس آئین نامه پیشنهادی انتخاب مشاور بانوان برای شهردارات تهیه و در جلسه آینده به آن پرداخته می شود، افزود: در جلسه آینده بانوان عضو شورا تجربیات موفق خود را در قالب گزارش ارائه می کنند.