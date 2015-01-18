احسان ذبیحی‌فر سرپرست گروه موسیقی «چهارگان» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور حتم در برگزاری هر جشنواره ای بی نظمی هایی وجود دارد که تمام شدنی هم نیست و ما در هر دوره می بینیم با وجود تمام تلاشی که دست اندرکاران جشنواره ها انجام می دهند اما بعضا بی نظمی های خواسته یا ناخواسته ای به وجود می آید که مسایل و حاشیه های خود را دارد و این تجربه ای است که هر هنرمندی لااقل چندین بار با آن مواجه بوده است و البته که ما برای پذیرش چنین شرایطی ناگزیریم و باید با امید بهتر شدن شرایط به حیات هنری خود ادامه دهیم.

وی با مثبت ارزیابی کردن بخش «نسلی دیگر» جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: من تجربه حضور در این بخش را داشته‌ام و به نظرم اتفاق خوبی است که با تلاش های آقای ستایشگر به عنوان مدیر این بخش، تلاش شده نگاهی متفاوت از موسیقی ایرانی را به مخاطبان جشنواره ارائه دهد.

ذبیحی‌فر ادامه داد: همین که تعدادی از هنرمندان جوان دور هم جمع می شوند و در جشنی به نام موسیقی از آثار یکدیگر استفاده می کنند به تنهایی می تواند اتفاق خوشایندی باشد. به طور کلی من دوست دارم در این چند روز فارغ از همه مشکلاتی که وجود دارد با خاطره ای خوش این رویداد موسیقایی را ترک کنم.

این هنرمند درباره قطعاتی که قرار است در کنسرت جشنواره موسیقی فجر خود اجرا کند، توضیح داد: ما با گروه «چهارگان» که کوارتت زهی از سازهای ایرانی است در جشنواره حضور داریم که این کوارتت شامل دو کمانچه، یک قیچک آلتو، یک قیچک بم است که خسرو مختاری، شیما شاه محمدی، مینا قاسمی و من عنوان نوازنده حضور داریم. در واقع رپرتوار ما مجموعه ای از آثار آهنگسازان مختلف از جمله زنده یاد استاد علی اصغر بهاری، شریف لطفی، سعید هنرمند و علی صبور است که برای علاقه مندان موسیقی ایرانی ارائه خواهد شد.

ذبیحی فر در پایان تصریح کرد: توجه به آنسامبل های خاص رویکرد جدیدی است که بسیاری از آهنگسازان در موسیقی ایرانی به آن توجه دارند به طوری که من در جلسات فراوانی که با هنرمندان جوان و پیشسکوت می گذارم آنها نیز به این نکته توجه زیادی دارند. به هر صورت این جشنواره فرصت خوبی است که بتوانیم ایده های تازه منطبق با چارچوب های اصولی موسیقی ایرانی را به گوش مخاطب معرفی کنیم. اصولا هم فکر می کنم بخش نسلی دیگر نیز بر همین اساس طراحی شده باشد که نسلی دیگر با امید به آینده شکل دیگری از موسیقی ایرانی را به مخاطب معرفی کنند.

احسان ذبیحی فر متولد ۱۳۵۸ تهران موسیقی را از سن ده ‌سالگی با نوازندگی پیانو آغاز کرد. او تحصیلات آکادمیک موسیقی را با ورود به هنرستان موسیقی و انتخاب ساز کمانچه به عنوان ساز تخصصی آغاز کرد. او در سال 76 از هنرستان فارغ‌التحصیل شد و یک سال بعد، برای ادامه‪‌ تحصیل در مقطع کارشناسی موسیقی وارد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر شد و تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی ارشدِ نوازندگی ایرانی ادامه داد و در سال 87 نیز از همین دانشکده فارغ التحصیل شد

ذبیحی فر در زمینه‌ علوم نظری موسیقی و آهنگسازی دانش آموخته شریف لطفی، هوشنگ کامکار، محسن الهامیان، وارطان ساهاکیان، ساسان فاطمی و هومان اسعدی بوده و نوازندگی کمانچه را ضمن بهره مندی از محضر درویش رضا منظمی و هادی منتظری به‌صورت تخصصی نزد اردشیر کامکار آموخته است.

وی از سال 75 به عنوان سرپرست، آهنگساز و نوازنده کنسرت‌های متعددی در داخل و خارج از ایران با گروه موسیقی ایرانی «مهتاب» و کوارتت زهی ایرانی «چهارگان» داشته است. این هنرمند در کارنامه کاری خود همکاری با گروه‌هایی از جمله عبدالقادر، رهاوی، چاوش و مسیحا را تجربه کرده است.

احسان ذبیحی فر اکنون علاوه بر تدریس در دانشکده‌ هنر و معماری دانشگاه آزاد و هنرستان موسیقی، عضو هیات علمی دانشکده‌ موسیقی دانشگاه هنر و مدیر گروه نوازندگی موسیقی ایرانی این دانشکده است.