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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۱

معرفی آثار راه یافته به بخش رادیو تئاتر فجر

معرفی آثار راه یافته به بخش رادیو تئاتر فجر

10 اثر به بخش رادیو تئاتر سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانشاه آل‌محمود، شهریار کرمی و محسن قصابیان، هیات انتخاب بخش رادیو تئاتر جشنواره، اسامی 10 اثر پذیرفته شده این بخش را اعلام کردند.

این آثار عبارتند از:

1-«دیوار گذر» به نویسندگی و کارگردانی کامیار محبی از تهران

2-«خیال روی خط خنجر» نوشته و کار  میلاد اکبرنژاد از شیراز

3-«آن روز همه می‌خندند» به نویسندگی رضا چهره‌نگار و کارگردانی مهدی مقدم از شیراز

4-«تبریز آتش و سپیده» نوشته و کار نوید سالاری‌مقدم از تهران

5-«خانه احمق‌ها» به نویسندگی امین رهبر و کارگردانی داریوش شهبازی از تهران

6-«یک خط میان من و باران» به نویسندگی فرهاد امینی و کارگردانی‌ مهدی
نمینی‌مقدم  از تهران

7-«حکایت غریب یک خیاط» به نویسندگی پیمان غریب‌پناه و کارگردانی عمار خطی از تهران

8-«مثل تو وقتی که خوابی» به نویسندگی منا گلپایگانی و کارگردانی شیرین
سپهراد از تهران

9-«بیرون جهنم» به نویسندگی ملیحه مرادی جعفری و کارگردانی رضا داداشی از قزوین

10-«ارتعاش» نوشته و کار مهدی آذری از رشت

این نمایش‌های رادیویی از یکم تا 10 بهمن هر شب ساعت 18:30 در تالار استاد رکن‌الدین خسروی تماشاخانه سه نقطه اجرا می‌شوند.

داوری آثار این بخش بر عهده محمد‌امیر یاراحمدی، دانیال حکیمی و مسعود فروتن خواهد بود.

مراسم اختتامیه بخش نمایش‌های رادیویی سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، شنبه، 11 بهمن ماه، ساعت 18:30 در  تماشاخانه سه نقطه برگزار می‌شود.

سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از یکم تا 12 بهمن ماه 93 با دبیری اردشیر صالح‌پور برگزار می‌شود.

کد مطلب 2466392
عطیه موذن

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