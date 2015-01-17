معرفی آثار راه یافته به بخش رادیو تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانشاه آل‌محمود، شهریار کرمی و محسن قصابیان، هیات انتخاب بخش رادیو تئاتر جشنواره، اسامی 10 اثر پذیرفته شده این بخش را اعلام کردند.

این آثار عبارتند از:

1-«دیوار گذر» به نویسندگی و کارگردانی کامیار محبی از تهران

2-«خیال روی خط خنجر» نوشته و کار میلاد اکبرنژاد از شیراز

3-«آن روز همه می‌خندند» به نویسندگی رضا چهره‌نگار و کارگردانی مهدی مقدم از شیراز

4-«تبریز آتش و سپیده» نوشته و کار نوید سالاری‌مقدم از تهران

5-«خانه احمق‌ها» به نویسندگی امین رهبر و کارگردانی داریوش شهبازی از تهران

6-«یک خط میان من و باران» به نویسندگی فرهاد امینی و کارگردانی‌ مهدی

نمینی‌مقدم از تهران

7-«حکایت غریب یک خیاط» به نویسندگی پیمان غریب‌پناه و کارگردانی عمار خطی از تهران

8-«مثل تو وقتی که خوابی» به نویسندگی منا گلپایگانی و کارگردانی شیرین

سپهراد از تهران

9-«بیرون جهنم» به نویسندگی ملیحه مرادی جعفری و کارگردانی رضا داداشی از قزوین

10-«ارتعاش» نوشته و کار مهدی آذری از رشت

این نمایش‌های رادیویی از یکم تا 10 بهمن هر شب ساعت 18:30 در تالار استاد رکن‌الدین خسروی تماشاخانه سه نقطه اجرا می‌شوند.

داوری آثار این بخش بر عهده محمد‌امیر یاراحمدی، دانیال حکیمی و مسعود فروتن خواهد بود.

مراسم اختتامیه بخش نمایش‌های رادیویی سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، شنبه، 11 بهمن ماه، ساعت 18:30 در تماشاخانه سه نقطه برگزار می‌شود.

سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از یکم تا 12 بهمن ماه 93 با دبیری اردشیر صالح‌پور برگزار می‌شود.