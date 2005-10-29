شمار جديد ماهنامه " فيلم " منتشر شد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر" ، اين شماره از ماهنامه " فيلم " در بخش هاي مختلف به بررسي فيلم هاي ايراني و خارجي مي پردازد. خشت و آينه، رويدادها، صداي آشنا، خشت خام، در تلويزيون، سينماي جهان، سينما، ادبيات نسل ماست، تمركز روي يك شخصيت بر زمينه اي خالي، آواز قوي اينگمار برگمان، نمايش درشت، نقد فيلم، سينماي خانگي، جامپ كات، مونولوگ، نامه ها و بيست سال پيش در همين ماه عناوين بخش هاي مختلف اين مجله را تشكيل مي دهد.



در اين شماره مطالبي درباره جشنواره فجر، دفاع مقدس و فيلم كوتاه، مدرسه مرحوم سرهنگي، مرگ حسين سبزيان، تازه هاي دوبله و نقد دوبله فيلم " ساعت ها " آخرين يادگار ژاله كاظمي، خبرها و ملاحظاتي درباره سينماي مستند، مطالبي درباره شب هاي برره، گپي با ژان لوكه، مطالبي درباره ميراندا جولي، پائولو ويرزي، ژاك اوديار، عاصف كاپاديا و ورنر هرتزوگ، فيلم هاي روز بله، ژاكت و تولد، گفت و گوي اختصاصي با نورمن جيوسن، گفت و گو با برادران داردن، نقدهايي بر 204 و نگاهي به آثار ونگ كار واي به چاپ رسيده است.





همچنين نقد فيلم هاي " ديشب باباتو ديدم آيدا " و گفت و گو با كارگردان و دو بازيگر فيلم، نقدي بر " پشت پرده مه " و گفت و گو با كارگردانش پرويز شيخ طادي، نگاهي به " گيلانه "، نقد فيلم مستند " وقت خوب مصايب " و نقد خوانندگان، مطالبي درباره فيلم هاي ربكا، يك محكوم به مرگ مي گريزد، پاپيون و مردانه بكش، نكته ها و ملاحظاتي درباره هتل هپي تايمز، قتل ريچارد نيكسن، هتل رواندا و نمايش پنجره ها، گفت و گو با كيومرث پور احمد درباره گل يخ و نوك برج و فرهنگ بازيگران ايران و جهان بخشي ديگر از مطالب اين مجله را تشكيل مي دهد.



مجله سينمايي " فيلم " در قالب 124 صفحه و به مبلغ 700 تومان از روزنامه فروشي ها قابل خريداري است.