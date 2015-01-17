تمهیدات فدراسیون کشتی برای مبارزه با دوپینگ

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی چندی پیش محرومیت کشتی گیران دوپینگی را از دو سال به چهار سال افزایش داد و به فدراسیون های کشتی عضو این اتحادیه هشدار داد در صورت وجود چنین مساله ای، حتی با تعلیق و محرومیت نیز مواجه خواهند شد.

در این راستا فدراسیون کشنی کشورمان نیز که طی چند سال گذشته لطمات زیادی از دوپینگ برخی ملی پوشان دیده دست به برنامه ریزی و اقدامات پیشگیرانه ای زده تا احتمال تکرار این معضل ورزشی را تا حد امکان کاهش دهد.

مسئولان فدراسیون کشتی با هماهنگی و برنامه ریزی شورای فنی و کادر فنی تیمهای ملی مدتی است سطح کنترل اردوهای آماده سازی و شرایط جسمانی تمامی اردونشینان را ارتقاء داده و اقدامات نظارتی خود را تا حد زیادی بالا بردند.

انجام تست های دوره ای سلامت و آزمایشات سرزده و بی خبر از کشتی گیران اردونشین باعث شده تا تمامی گوش شکسته های دعوت شه به اردوی تیم ملی هر لحظه خود را در معرض آزمایشات پزشکی بدانند و حتی فکر کردن به دوپینگ های متداول و خواسته یا ناخواسته را از سر بیرون کنند.

هر چند علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون کشتی نیز در این خصوص تاکید کرده تست دوپینگ ارتباطی به فدراسیون کشتی ندارد و این فدراسیون جهت اطمینان از سلامت کشتی‌گیران در همه ابعاد و مخصوصا تغذیه، اقدام به گرفتن تست‌های دوره‌ای می‌کند، اما این اقدام پیشگیرانه فدراسیون کشتی در باطن تاثیر فراوانی بر ریشه کنی معضل دوپینگ خواهد داشت.

حسن بابک مدیر فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی نیز با تایید این موضوع معتقد است زمانی که یک کشتی گیر در تمرینات آماده سازی شرایط غیرمعمول دارد و بیش از توان همیشگی خود تمرین و فعالیت می کند از چشم اعضای کادر فنی پنهان نخواهد ماند و ما باید او را از نظر مکمل های غذایی و استفاده از داروهای غیرمجاز مورد نظارت و آزمایش قرار دهیم.

علی بیات سرپرست تیم ملی کشتی آزاد هم با اظهار امیدواری به این روند اعلام کرد: کادر فنی تیم ملی با جدیت و دقت بیشتری در اردوهای آماده سازی بر روند تمرینات کشتی گیران حضور خواهند داشت و مطمئنا انجام تست های دوره ای سلامت نه تنها می تواند در روند آماده سازی کشتی گیران تاثیرگذار باشد بلکه از احتمال دوپینگ هم پیشگیری می کند.

به هر حال فدراسیون کشتی با توجه به تهدید و هشدار اتحادیه حهانی کشتی و همچنین اتفاقات ناگوار قبلی در عرصه ملی، با جدیت بدنبال پیشگیری از دوپینگ در این حوزه است و گویا قصد دارد تمامی روند تمرینات و آماده سازی ملی پوشان را محسوس و نامحسوس زیر نظر داشته باشد.