حرکت به سوی«منظومه نقد پژوهی» ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسین حسینی در توضیح مشخصات و چیستی منظومه نقد پژوهی گفت: در منظومه متکثر و پیچیده نقد پژوهشی باید به نقشه راهی دست یافت که از طریق آن بتوان ساختار پژوهش های پیرامون نقد را به درستی ترسیم کرد.

وی افزود: طرح مسایل و پرسش‏های بایسته در حوزه نقد، تحلیل و تبیین نسبت نقد با قلمرو تخصص‌ها و گرایش‌های گوناگون رشته‏های علوم انسانی و اولویت ‏بندی و تقسیم ‏بندی آنها، بخشی از کار بزرگی است که هم اکنون پی‏ریزی پایه‏های آن در جامعه علمی و دانشگاهی ایران اسلامی ‌بر دوش اندیشمندان علوم انسانی است.

این هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با ذکر این نکته که از منظومه نقدپژوهی به مثابه یک نظام جامع نقد، انتظاراتی می رود به نخستین انتظار از این منظومه اشاره کرد و گفت: نخستین انتظار از تنظیم چنین منشوری آن است که نحوه قرارگیری یک رشته تخصصی علوم انسانی، یک واحد سازمانی دانشگاهی و یک پژوهشگر را در یک مرحله به طور روشنی مشخص کند و در مرحله دیگر، نسبت کل رشته ‌ها با یکدیگر و نیز نسبت مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاهی و همچنین نسبت اعضاء هیئت علمی و صاحبنظران را در یک مجموعه کلان علوم انسانی روشن کند.

حسینی با پرداختن به این مطلب که ترسیم چنین منظومه عظیمی مقدمه دو انقلاب علمی دیگر را فراهم می‌سازد به خبرنگار مهرگفت: این منظومه در آغاز می‌تواند زمینه‌ساز تحقق شبکه نقد علمی و اجتماعی شود؛ شبکه‌ای که سامانه نقدِ پژوهشی را در بستر جامعه علمی کشور پایه‌گذاری کند و در گام بعدی، زمینه‌ساز تولید علوم جدید و نظریه‌پردازی‌های علمی و اجتماعی شود.

حسینی در ادامه افزود: اگرچه نقد اندیشه و یا یک اثر علمی دارای بار علمی و ارزشی است اما لازم است به این نکته توجه داشت که نباید نقد را صرفاً امری درجه دو به حساب آورد. وی افزود: نقد نظریه‌های موجود اعم از ایرانی و غیر ایرانی و یا اسلامی و غیراسلامی، می‌تواند زمینه‌ ساز نظریه‌پردازی‌ در حوزه علوم انسانی بومی و اسلامی قرار گیرد.

دبیر شورای بررسی متون در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص، یکی از سیاست‌های اصلی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی کمک به رشد تفکر انتقادی در تولیدات علمی دانشگاهی است. چراکه این شورا در آغاز فعالیت خود به این نتیجه رسید که تولید علم در حوزه علوم انسانی بدون توجه به نقد وضعیت موجود علوم انسانی و البته نقد محتوای کتب درسی دانشگاهی و منابع علمی موجود عملی نخواهد شد.