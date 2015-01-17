قول مساعد وزیر آموزش و پرورش برای کمک به ساماندهی وضعیت آموزشی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری البرز امروز میزبان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بود و با حضور وزرای یاد شده صبح امروز شورای آموزش و پرورش استان برگزار شد و هم اکنون نیز شورای اداری با حضور وزیر کشور در حال برگزاری است.

فانی در جلسه صبح امروز شورای آموزش و پرورش استان که با حضور نماینده ولی فقیه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد توجه استانداران و فرمانداران را در تشکیل شورای های آموزش و پرورش قابل تقدیر خواند و اظهار داشت: خوشبختانه 80 درصد از مصوبات شورای آموزش و پرورش در استان البرز که به صورت ماهانه انجام می شود اجرایی شده است که این امر در تاریخ اجرای قانون شوراها بی سابقه است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هم اکنون 13 میلیون دانش آموز در 105مدرسه در کشور مشغول به تحصیل هستند که در 752 منطقه ساماندهی شده اند و همچنین حضور و فعالیت یک میلیون همکار فرهنگی در کشور بیانگر این است که آموزش و پرورش دستگاهی فرا وزارتخانه ای است.

وی تاکید کرد: وزارت خانه آموزش و پرورش یکی از بزرگترین نهادهایی است که تصمیمات آن در جامعه اثر گذار است از این رو به لحاظ کمی و کیفی مورد توجه ویژه قرار دارد.

فانی در ادامه توسعه مشارکت ها را یکی از سیاست های آموزش و پرورش در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: قانون شورای آموزش و پرورش این امکان را فراهم می کند تا از همه توان کشور اعم از دانش آموزان، اولیا، فرهنگیان، نهاهای دولتی و غیر دولتی برای اداره آموزش و پرورش بهره بگیریم زیرا این وزارت خانه با توجه به حجم فعالیت هایش تنها با بودجه دولتی قابل اداره نیست.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود به بحث مسکن مهر اشاره و ایجاد آن را در برخی مناطق تحمیلی دانست و اظهار داشت: به دلیل نبود امکانات آموزشی در محدوده مسکن مهر های ایجاد شده در برخی نقاط کشور فشارهای بسیاری به سیستم آموزشی وارد آمد و آموزش و پرورش به تنهایی قادر به حل آن نیست و با توجه به اینکه خروجی توجه به فضای آموزشی در مسکن مهر خدمات دهی به آحاد مردم است انتظار می رود در این خصوص توجهی ویژه باشد.

وی عدم جذب نیروی انسانی را یکی دیگر از مشکلات آموزش و پرورش عنوان و تصریح کرد: در سال جاری 25 هزار نیروی آموزش و پرورش بازنشسته و 200 هزار دانش آموز به مجموعه محصلان افزوده شده است.

فانی با بیان اینکه این افزایش نیازمند حضور 40 هزار نیروی انسانی است که متاسفانه بر طبق قانون امکان جذب نیروی جدید وجود ندارد، اعلام کرد: طی سه سال گذشته 148 هزار نیروی انسانی جذب بدنه آموزش و پرورش شده اند که این امر موجب شده است تا روند جذب نیروی انسانی تا مدتی متوقف بماند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر برنامه ریزی و مشارکت بخش خصوص در این حوزه وجود نداشت امسال شاهد 40 هزار کلاس بدون معلم بودیم اما خوشبختانه تاکنون با همت، تلاش و همکاری توانسته ایم برنامه ها را به درستی پیش ببریم و برای بهبود شرایط نیازمند همیاری و همکاری دولت، مجلس و سایر نهادها هستیم.

وی اعلام کرد: در بودجه سال 94 تبصره ها و احکامی از سوی دولت و مجلس پیشنهاد شده است که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس به بدنه آموزش و پرورش کمک شایانی خواهد شد.

فانی گفت: همچنین لایحه تامین فضای آموزشی از سوی انبوه سازان در کنار ساخت فضاهای مسکونی به مجلس تقدیم شده است که در صورت تصویب می توان به بخشی از نیاز فضای آموزشی پاسخ گفت.

وزیر آموزش و پرورش در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه البرز استانی مهاجر پذیر بوده و متوسط جمعیت آن از کشور بالاتر است، تصریح کرد: باید اقدامات بیشتری در البرز در حوزه آموزش و پرورش صورت گیرد و در این جلسه نیز به میزان مقدورات کمک های ویژه ای به این استان اختصاص داده می شود.