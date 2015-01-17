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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۲

رد گزارشها درباره تصمیم کره شمالی برای انجام آزمایش اتمی جدید

رد گزارشها درباره تصمیم کره شمالی برای انجام آزمایش اتمی جدید

یک اندیشکده آمریکایی گزارشها را درباره تصمیم کره شمالی برای انجام آزمایش اتمی جدید رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک اندیشکده آمریکایی در دانشگاه جان هاپکینز در گزارشی با اشاره به اینکه کره‌ شمالی در پی انجام آزمایش اتمی نیست، اعلام کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ ای از سایت پانگئی- ری، پیونگ یانگ هم اکنون تلاشی را برای انجام آزمایش اتمی جدید انجام نمی دهد.

این اندیشکده آمریکایی در ادامه در عین حال از آمادگی کره شمالی برای انجام چهارمین آزمایش اتمی با توجه به تکمیل تونل های سایت پانگئی- ری خبر داد.

انتشار این خبر درحالیست که "آن میونگ هان" معاون سفیر کره‌ شمالی در سازمان ملل از آمادگی کشورش برای مذاکره مستقیم با  آمریکا خبر داده و گفته است اگر واشنگتن خواستار توضیحات بیشتر درباره پیشنهادمان است، ما آماده ارائه توضیحات بیشتر در این باره هستیم.

آن میونگ هان با تاکید بر لزوم توقف سیاست خصمانه آمریکا در قبال کره شمالی اعلام کرده است که مذاکرات مستقیم می تواند منجر به همکاری طرفین در شبه جزیره کره و مذاکره شود.

کد مطلب 2466415

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