مجوزهای جدید در شبکه خانگی صادر شد/ انتشار قسمت سوم «ابله»

به گزارش خبرگزاری مهر،در تازه ترین جلسه از شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 6 عنوان فیلم موافقت شد.

قرار است فیلم های» خواب زده ها» به تهيه كنندگي رحمان سیفی آزاد و کارگردانی فریدون جیرانی، «میهمان داریم» به تهيه كنندگي حوزه هنری و کارگردانی محمد مهدی عسگرپور ،«یلدای مینا» به تهيه كنندگي اسرافیل علمداری و کارگردانی احسان حاجی صفری، قسمت سوم «ابله» به تهیه کنندگی محمد مسعود و کارگردانی کمال تبریزی و قسمت چهارم «کوچه مروارید» به تهيه كنندگی و کارگردانی سعید سالار زهی روانه بازار نمایش خانگی شوند.

موافقت با ساخت 5 فیلم در شبکه نمایش خانگی

شورای پروانه ساخت نمایش خانگی با ساخت 5 فیلمنامه در این حوزه موافقت کرد.

با ساخت فیلم های «کارت به کارت» به تهیه کنندگی مهرداد نیکنام و به کارگردانی بهادر اسدی، «مکالمات» به تهیه کنندگی نفیسه السادات سادات قمی و به کارگردانی رضا رزم، «قلب» به تهیه کنندگی رضا جودی و به کارگردانی نیما پولادوند،«شهر خاکستری» به تهیه کنندگی محمد رضا عمادین و به کارگردانی هادی رمضان پور و «باران می بارید» به تهیه کنندگی رضا سلامی و به کارگردانی علی صفی خانی موافقت به عمل آمد.