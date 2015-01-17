بيانيه مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی در توهين به ساحت مقدس پيامبر(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به شرح زیر است:

بار دیگر دست جنایتکار دشمنان بشریت و عدالت و آزادی به آستان رفیع حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) تعدی نمود و به بهانۀ دروغین دفاع از آزادی وجدان راستین انسان‌های آزاده و عدالت‌جو را آزرده ساخت.

مجمع تقریب مذاهب اسلامی ضمن محکوم ساختن توهین به رسول اکرم(ص) را توسط برخی فرومایگان تهی از انسانیت و اخلاق، اعلام می‌دارد:

اولاً: اقدام تروریستی گروه‌های ضد اسلامی در پاریس را محکوم می‌کنیم و معتقدیم اینگونه اقدامات بدون دست داشتن دستگاه‌های امنیتی کشوری که این حادثه در آن رخ داده است امکان پذیر نیست. بنابراین دست مشکوک دستگاه‌های امنیتی دولت‌های استکباری پشت این حادثه دیده می‌شود و نخستین وظیفۀ کسانی که خود را در صف مخالفین با گروه‌های تروریستی معروفی نظیر داعش و القاعده و جبهة النصره برمی‌شمارند دست کشیدن از همکاری و پشتیبانی از این گروه‌ها در کشورهای دیگر نظیر سوریه است.

ثانیاً اقدام ننگین برخی از مدّعیان رسانه‌داری در فرانسه را در رابطه با توهین به ساحت پاکترین آفریدۀ خدا و جلوۀ کامل وجود مقدس خدای متعال در جهان آفرینش، رسول خاتم محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله) را شدیداً محکوم می‌کنیم، و اعلام می‌کنیم عناصری که دست به چنین اقداماتی می‌زنند یکی از عوامل رخدادهای تروریستی و ایجاد فتنه و ستیز در بین اتباع ادیان گوناگون در سراسر جهان به شمار می‌آیند، لذا از همۀ دولتمردان در سراسر جهان می‌خواهیم با تصویب قوانین مناسب نسبت به جلوگیری از اهانت به مقدسات ادیان الهی اقدام لازم بعمل آورند.

ثالثاً: از مسلمانان و آزادیخواهان و عدالتجویان سراسر دنیا به ویژه فرانسه می‌خواهیم با اقدام به راهپیمایی و تجمع و گردهمایی‌های گسترده نسبت به محکوم ساختن دو جریان خطرناک تروریسم و اهانت به مقدسات ملت‌ها اقدام کنند، و جهان را با شخصیت سراسر رحمت و مهر و عدالت و پاکی رسول بزرگ مهربانی محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله) و نیز با تعالیم پاک و مقدس قرآن کریم آشنا سازند.