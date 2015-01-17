مسجد اولین نهاد تاثیرگذار در پیروزی انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سی وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور تبیین دستاورده های انقلاب اسلامی و مشارکت مردمی و نقش موثر مساجد و روحانیون صبح شنبه جلسه مشترک کمیته مساجد و روحانیت ستاد بزرگداشت مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی در دفتر امام جمعه قزوین برگزارشد.

حجت الاسلام امینی مشاور استاندار در امور روحانیون ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی وامام خمینی(ره) وضمن انزجار از اقدام سخیف کشور فرانسه در اهانت به مقدسات به خصوص به نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) اظهارداشت: این اقدام یک کار خطرناک و توطئه ای بود که از طرف صهیونیسم انجام شد که باید این اقدام را محکوم کرد.

حجت الاسلام امینی تصریح کرد: اهانت این نشریه به ساحت نبی مکرم اسلام(ص) قلوب همه مسلمانان و انسانهای آزاده دنیا را رنجاند و این عمل بی شرمانه آنها باعث شد که مسلمانان همه جهان ارادت و عشق آنها به اهل بیت و نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) بیشتر شود.

وی ادامه داد: آنها می خواستند که از اسلام چهره ای خشن به دنیا معرفی کنند که امیدواریم نقشه های شوم آنها که با حمایت آمریکا و صهیونیسم است نقش بر آب شود.

مشاور استاندار در امور روحانیون نقش مساجد را در پیروزی انقلاب اسلامی را مهم و تاثیرگذار دانست و بیان کرد: مسجد به عنوان یک مرکز فرهنگی نقش اثر گذاری در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در دوران دفاع مقدس داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: امسال برنامه های دهه مبارکه فجر در اکثر مساجد استان و شهرستانها با محوریت ائمه جماعات و مرکز رسیدگی به امور مساجد تشکیل می شود که امسال برنامه های دهه مبارکه فجر باشکوه تر از سالهای گذشته برگزار شود.

حجت الاسلام امینی تصریح کرد: امسال در استان در یک هزارو ۴۰۰ حسینیه و ۳۰۰ بقعه برنامه های گرامی داشت انقلاب اسلامی با حضور آحاد مردم و نوجوانان و جوانان برگزار می شود و ائمه جمعه و جماعات باید دستاورده های انقلاب اسلامی را در این مناسبت ها برای مردم بازگو و تبیین کنند.

سپس حجت الاسلام علی رمضانی مسئول دبیر خانه کانون های مساجد استان هم گفت: دبیر خانه کانون های فرهنگی مساجد استان برنامه هایی نظیر دعوت از کارشناسان مدارس علمیه وپاسخگویی به شبهات، دیدار از خانواده معظم شهدا و دعوت از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقشی فعالی را داشته اند را از مهمترین برنامه های دبیر خانه کانون های مساجد استان اعلام کرد.

حجت الاسلام علی ارباب رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین هم ضمن گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ائمه جماعات و مسئولین کانون های مساجد و دیگر مراکز فرهنگی در استان می توانند با دعوت از زندانیان و مبارزین سیاسی قبل از انقلاب اسلامی با بازگو کردن خاطرات آن دوران برای مردم به خصوص نسل نوجوان وجوان ما اثر گذار باشند.

وی ادامه داد: با ائمه جمعه دیگر شهرستانها نیز در رابطه با برنامه های دهه مبارکه فجر هماهنگی هایی صورت گرفته است.

حجت الاسلام موسی صفی خانی مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان هم در ادامه اظهارداشت: امسال در مساجد استان ودیگر شهرستانها یادواره شهدای انقلاب اسلامی برگزار شده تا مردم از فداکاری وایثار این عزیزان در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی آگاه شوند.

حجت الاسلام صفی خانی تصریح کرد: صدا وسیما و دیگر رسانه ها نیز می توانند در اطلاع رسانی برنامه های مساجد در این ایام نقش مهمی ایفا کنند.