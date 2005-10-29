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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۱۶

نمايش "پرتره" به كارگرداني دكتر خاكي متوقف شد

نمايش "پرتره" به كارگرداني دكتر خاكي به دليل نبودن سالن تمرين و انصراف بازيگر از بازي در اين نمايش، متوقف شد.

دكتر خاكي در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، با اشاره به مشكلات نبودن سالن تمرين گفت : تئاتر به حداقلي از شرايط نياز دارد كه اكنون وجود ندارد. سالن تمرين از مهمترين شرايط براي كار كردن است. ما هيچ سالني براي تمرين تئاتر نداريم. دخمه اي  كه نام تالار خورشيد را به آن داده اند در اختيار گروه من گذاشته اند و از من مي خواهند در آنجا تمرين كنم. اين در حالي است كه ابتدا چند روز در سالن قشقايي، چند روز در سالن چهارسو و چند روز هم در سالن انتظار چهارسو تمرين داشتيم و حالا هم از ما انتظار دارند در تالار خورشيد تمرين كنيم. تا كي گروه ها بايد در انتظار سالن هاي تمرين باشند؟

وي ادامه داد: در تئاتر بايد نظم وجود داشته باشد. اما بازيگر پس از يك ماه و يا 3 هفته كار از بازي در نمايش منصرف شده و تصميم مي گيرد سر كار حاضر نشود. منضبط بودن ازويژگي ها و  شرايط هر تئاتري است.

دكتر خاكي تاكيد كرد: تا هنگامي كه نظم وجود نداشته باشد و سالن تمرين نداشته باشيم، گروه تئاتري شكل نمي گيرد و با اين شرايط  نيز نمي توان تئاتر كار كرد.

دكتر خاكي،  تاكنون به كارگرداني نمايش "پرتره" مشغول بود كه قرار بود پس از نمايش " در ميان ابرها " به كارگرداني امير رضا كوهستاني، در سالن قشقايي به روي صحنه برود، ولي با توجه به مشكلات پيش آمده، فعلا متوقف است.

کد مطلب 246643

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