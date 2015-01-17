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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

العربیه خبر داد:

رئیس دفتر ریاست جمهوری یمن در صنعا ربوده شد

رئیس دفتر ریاست جمهوری یمن در صنعا ربوده شد

شبکه العربیه در خبری فوری از ربوده شدن رئیس دفتر ریاست جمهوری یمن در صنعا توسط افراد مسلح ناشناس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری اعلام کرد: رئیس دفتر ریاست جمهوری یمن در مرکز صنعا (پایتخت یمن) توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده است.

هنوز جزئیات تکمیلی از این خبر منتشر نشده است.

کد مطلب 2466431

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