دشمن در صدد غیرت زدایی و هویت زدایی از جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا زاهدی صبح شنبه در جلسه کمیته مساجد و تشکل های مذهبی ستاد دهه فجر شهرستان سمنان که با حضور اعضای شورای هیئت مذهبی و کانون مداحان و روحانیان مستقر، در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد ضمن بیان اینکه آشنایی نسل جوان با آرمان های انقلاب ضروری است اظهار داشت: دشمن با دو دسیسه غیرت زدایی از مردان و هویت زدایی از زنان به جنگ ما آمده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران معجزه الهی است که توسط یک معجزه گر از سلاله پیامبر (ص) به پیروزی رسید عنوان کرد: مردم ایران هنوز بر سر آرمانی که با امام خود بسته‌اند، هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با تاکید بر برگزاری هر چه با شکوه تر جشن سی و ششمین دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: از اهداف دشمنان اسلام کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه های حمایت از انقلاب و کشورمان است.

زاهدی با اشاره به این مطلب که دهه فجر انقلاب اسلامی یادآور حماسه ها و دلیر مردی های جوانان در طول انقلاب اسلامی است افزود: شهدا برای به دست آوردن استقلال آزادی و جمهوری اسلامی جان خود را نثار کردند.

وی تصریح کرد: ۲۲ بهمن از ایام‌ الله است که مردم با آرمان‌های امام و خون شهدا و رهبری تجدید بیعت می‌کنند و این روز معیاری برای سنجش اعتقاد مردم به انقلاب است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در خاتمه با تاکید بر اینکه در دهه فجر باید بیشتر به دستاوردهای معنوی انقلاب پرداخته شود و اگر امروز ایران اسلامی به‌ عنوان یک قدرت مطرح است به دلیل معنویت و حرکت مبتنی بر ارزش‌های دینی بوده است خاطر نشان کرد: باید زمانی را برای شادمانی مردم در نظر گرفت البته به شرطی که با اخلاق و اسلام تعارض نداشته باشد و رسانه‌ها نیز یک فضای شادی‌آفرین در دهه فجر برای مردم فراهم کنند.