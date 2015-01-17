خشم مسلمانان جهان از توهین مجدد به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مسلمانان در کشورهای مختلف جهان، روز جمعه در اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتوری توهین آمیز از پیامبر اسلام (ص) در مجله فرانسوی شارلی ابدو، دست به تظاهرات زدند.

در شهر بندری کراچی پاکستان، پلیس با ماشین های آبپاش و گاز اشک آور به معترضانی که در بیرون از کنسولگری فرانسه تجمع کرده بودند حمله کرد.

همچنین در اسلام آباد، ۵ نفر از جمله خبرنگار خبرگزاری فرانسه در اثر درگیری های به وجود آمده در تجمعات زخمی شدند.

تظاهراتی نیز در امان، پایتخت اردن علیه مجله شارلی ابدو برگزار شد که توسط جنبش اخوان المسلمین سازماندهی شده بود. تظاهر کنندگان پس از اقامه نماز جمعه، با حمل دست نوشته هایی که روی آنها نوشته شده بود: «توهین به پیامبر اسلام، تروریزم جهانی است» به سمت مسجد الحسینی در مرکز شهر امان حرکت کردند.

در خارطوم، پایتخت سودان نیز صدها نفر ضمن برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز، خواستار اخراج سفیر فرانسه از کشورشان شدند.

انتشار شماره جدید مجله شارلی ابدو با تیراژ ۳ میلیون نسخه، ۶ روز پس از حمله به دفتر این مجله، با محتوایی توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام، خشم مسلمانان سراسر جهان را برانگیخته است.

بر اساس گزارش های خبری، روز جمعه علاوه بر پاکستان، اردن و سودان، ترکیه، یمن، فلسطین و سایر کشورهای اسلامی نیز شاهد برگزاری تجمعات اعتراض آمیز بود.