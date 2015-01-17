یک تروریست دیگر در پاکستان اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسپرس تریبون گزارش داد یک تروریست دیگر در پاکستان به نام "اکرام الحق" اعدام شد. لغو ممنوعیت اجرای حکم اعدام در پی کشته شدن 140 کودک و 10 کارمند در جریان حمله طالبان به مدرسه ای نظامی ارتش در پیشاور، صورت گرفت و تعداد افراد اعدام شده در ارتباط با مسائل تروریستی به 20 نفر رسید.

گفته می شود که این تروریست باعث شهادت بسیاری از شیعیان پاکستان و همچنین شهادت "صادق گنجی" رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لاهور در سال 1369 و همچنین تعدادی از دانشجویان افسری ایران در راولپندی در 20 سال گذشته شده و در حمله تروریستی به حسینیه شهر "جهنگ" در سال 2001 نقش داشته است.

این در حالی است که دیده‌ بان حقوق بشر حمله طالبان به پیشاور را توجیه پاکستان برای تدابیر ضد تروریستی شدید خواند و ضمن ابراز نگرانی درباره اجرای «قانون حفاظت از پاکستان» ادعا کرد که این قانون تنها باعث سرکوب بیشتر اعتراضات صلح آمیز، آزادی بیان، نقض استانداردهای بین‌ المللی و سرکوب معترضان می‌ شود. خبر دادند.