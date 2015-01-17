اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) در راستای اهداف صهیونیستی است

حجت الاسلام علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، اهانت به پیامبر اکرم (ص) را یک اقدام زشت و ناپسند از سوی دشمنان اسلام عنوان کرد و افزود: این اهانت چیزی از مقام و عظمت این پیامبر بزرگوار کم نمی کند.

وی اظهار داشت: اهانت در جایی صورت می گیرد که طرف مقابل منطق نداشته باشد و قانع به مسائل روز و دین خدا نباشد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: پشت پرده این اهانت سنگین به پیامبر اکرم (ص) استکبار وجود دارد و با این کار می خواهند مسلمانان جهان اسلام را تحریک کنند.

حجت الاسلام باقری تاکید کرد: توهین به ادیان الهی و ائمه اطهار قابل قبول نیست و ما آن را محکوم می کنیم و همه آحاد جامعه باید اعتراض خود را نبست به این کار زشت اعلام کنند.

وی افزود: گسترش دین اسلام و گرایش افراد به این دین باعث شده که دشمنان دست به اقدامات زشت و وقیع بزنند و با این کار وجهه ائمه اطهار و دین اسلام را در جهان بد نمایان کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان یاد آورشد: این کار زشت از سوی استکبار و صهیونیست طراحی شده است و می خواهند با این کار خود برای جهان اسلام یک حکومت تروریستی ایجاد کنند.

حجت الاسلام باقری گفت: انجام اینگونه کارهای زشت باعث گسترش تروریسم در جهان شده و دو دستگی ایجاد کرده که باید جلوی این کار ها گرفته شود.