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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

هم زمان با روز هوای پاک اتفاق می افتد؛

توقف فروش طرح ترافیک روزانه/تردد همه مسئولان شهرداری با خودروهای عمومی

توقف فروش طرح ترافیک روزانه/تردد همه مسئولان شهرداری با خودروهای عمومی

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، از توقف فروش طرح ترافیک روزانه در ۲۹ دی ماه همزمان با روز هوای پاک خبر داد و گفت : در این روز همه مسئولان شهرداری از خودروهای عمومی استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌محمد شاعری در نشست خبری که پیش از ظهر شنبه در شهرداری تهران به مناسبت روز هوای پاک برگزار شد، افزود: بر اساس بخشنامه ای که شهردار تهران اعلام کرده در ۲۹ دی ماه یعنی همزمان با روز هوای پاک، روز بدون خودرو اعلام شده که بر اساس آن همه مسئولان و کارکنان شهرداری از خودروهای عمومی استفاده می کنند.

به گفته وی، فروش طرح ترافیک روزانه در این روز ممنوع است.

معاینه فنی تمام خودروهای تحت تملک شهرداری

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تصریح کرد: در این روز تمام خودروهای تحت تملک و در اختیار شهرداری معاینه فنی می شوند.

برخورد با خودروهای دودزا

شاعری اظهار داشت: برخورد با خودروهای دودزا توسط پلیس در این روز به طور جدی انجام می شود.

وی افزود: ۲۰ هزار نفر در فعالیت های آموزشی، جشنواره های مربوط به روز هوای پاک، فعالیت های پیاده‌روی و دوچرخه سواری شرکت خواهند کرد.

وی یادآور شد: همچنین ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در این روز افزایش چشمگیری در تمام مناطق ۲۲ گانه خواهد داشت.

کاهش ۳۰ درصدی انتشار co با معاینه فنی ساختمان

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه یک معاینه فنی ساده ساختمان ها موجب کاهش ۳۰ درصدی انتشار گاز منوکسید کربن و صرفه جویی ۱۲ درصدی در مصرف انرژی می شود، اظهار داشت: در این روز تمام ساختمان های متعلق به شهرداری معاینه فنی خواهند شد.

وضع و اجرای مقررات برای تردد شبانه کامیون ها

شاعری با اشاره به اینکه تردد شبانه کامیون ها که غالبا اضافه بار دارند یکی از عوامل اصلی انتشار ریزگردها در کلانشهر تهران است، تصریح کرد: به همین دلیل معمولا صبح ها تهران با غبار محلی مواجه است.

وی تاکید کرد: متاسفانه نیروی انتظامی مقرراتی در خصوص تردد شبانه کامیون ها ندارد در صورتی که وضع و اجرای این مقررات برای کاهش آلودگی هوا الزامی است.

کوتاهی دولت در جایگزینی موتورسیکلت های برقی

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به کوتاهی دولت در جایگزینی موتورسیکلت های فسیلی با موتورسیکلت های برقی، اظهار داشت: دولت موظف است بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا سالی ۳ درصد موتوربرقی را به جای موتور فسیلی جایگزین کند که تاکنون این طرح اجرا نشده است.

مصرف روزانه ۵۰ میلیون لیتر مازوت در نیروگاههای کشور

شاعری، استفاده از مازوت به عنوان سوخت در نیروگاهها را یکی دیگر از عوامل اصلی آلودگی هوا در کشور عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه منتظر القائم روزانه حدود ۶ میلیون لیتر مازوت با گوگرد ۲۰ هزار پی پی ام مصرف می کند در حالیکه استاندارد یورو ۴ سوخت، زیر ۵۰ پی پی ام گوگرد باید داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۰ میلیون لیتر مازوت در نیروگاههای کل کشور سوخته می شود، اظهار داشت: با وزش بادی معادل ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر به راحتی آلاینده های ناشی از این سوخت وارد هوای کلانشهرها می شود.

 

 

کد مطلب 2466462

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