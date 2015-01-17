احترام به مردم در نظام اداری رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان البرز پیش از ظهر امروز با حضور وزیر کشور، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران شهرستانهای استان و مدیران کل ادارت برگزار شد.

عبدارضا رحمانی فضلی احترام به حقوق مردم را مهم خواند و اظهار داشت: هر چه داریم از مردم است، مردمی که سختی ها را تحمل کردند و مقاومت را معنی کردند.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اینکه در نظام اداری احترام به مردم رعایت نمی شود، تاکید کرد: ادب و اخلاق اداری در برابر مردم رعایت نمی شود و این نشانه ضعف مدیریتی است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه اجرای سیاست های عمومی کشور وظیفه وزارت کشور است، اذعان داشت: یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید تکریم ارباب رجوع است و از همه مدیران می خواهیم که احترام به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند.

این مسئول مدیران را از خود مردم خواند، و گفت: مدیران اگر برای کاری به دیگر ارگانها مراجعه کنند و با آنها برخورد بدی شود ناراحت می شوند پس این حق را برای مردم هم قائل شوند.

وی در پایان میز و قدرت را موقتی خواند و یادآور شد: در تکریم ارباب رجوع و سرعت در کارها باید دقت کنیم دقتی از جنس دینی و پاسخگویی به مردم را در اولویت کاری قرار دهیم.

بودجه خودکفایی اقتصادی البرز نوشته شود

عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه خطاب به استاندار البرز و دیگر مدیران استانی گفت: البرز استانی توانمند در حوزه های اقتصادی است.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اینکه البرز دارای توانمندی های مالی و مدیریت قوی است، اظهار داشت: البرز دارای موقعیت جغرافیای بسیار مناسبی است و همجواری با پایتخت می تواند در رشد توانمندی های این استان جوان موثر باشد.

وزیر کشور یادآور شد: البرز می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی ویژه ایفا کند چرا که معتقدیم البرز جزو استان های موفق در اجرای اقتصاد مقاومتی است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: استاندار البرز کارنامه درخشانی در اجرای امور دارد و با کمک مدیران قوی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می تواند ظرفیت های اقتصادی استان را شکوفا کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه همه استانهای کشور دارای موقعیت خوبی در اجرای اقتصاد مقاومتی هستند، خاطرنشان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی باید بر مبنی تکیه به منابع داخلی باشد و این امر مستلزم این است که مدیریت ارشد استان ها بودجه خودکفایی اقتصادی را بنویسند.