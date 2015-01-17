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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰

مروارید:

فلسفه شورای آموزش و پرورش توسعه مشارکت های همگانی است

فلسفه شورای آموزش و پرورش توسعه مشارکت های همگانی است

ایلام-استاندار ایلام گفت: فلسفه شورای آموزش و پرورش توسعه مشارکت های همگانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در نشست اعضای شورای آموزش و پروش تأکید کرد: مشارکت در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید با استفاده از ظرفیت این شوراها امر تعلیم و تربیت در جامعه اعتلا بخشید.

وی افزود: شوراهای آموزش و پرورش باید به دنبال راهکاری برای کیفیت بخشی به مسائل آموزش و پرورش باشند و با توجه به امکانات موجود مسائل مدرسه را به جلو پیش ببرند.

مروارید با تبریک کسب رتبه استان ایلام در بین شوراهای آموزش و پرورش کشور، اظهار داشت: باید آسیب شناسی از فعالیت شوراها صورت گیرد که در طول دوره ارزیابی چه فرصت هایی را از دست و چه نقاط قوتی داشته اند.

استاندار ایلام در پایان گفت: باید با بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای دستیابی به اهداف دولت برای پرورش استعدادها و تربیت نسل آینده زمینه را برای ارتقاء سطح علمی و کیفیت مجموعه آموزش و پرورش فراهم کنیم.

کد مطلب 2466469

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