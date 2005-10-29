نمايش 70 اثر هنري از هنرمندان سوره در كشور سوريه

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، به نقل ازروابط عمومي سازمان آموزش وپژوهش حوزه هنري، با اعلام اين مطلب افزود : اين نمايشگاه كه به مدت 10روزازتاريخ اول لغايت دهم آبان ماه دررايزني فرهنگي سوريه به نمايش گذاشته شده ، بيش از70اثرارزشمند وبرگزيده چهارمين همايش نگارش يك روزه 1001 بسم ا.. واسماء الحسني وآثارمعنوي وارزشي هنرمندان جوان سوره درزمينه هاي " خط درنقاشي " ، " خط درگرافيك " " خوشنويسي " ، " گرافيك دستي " و" كامپيوتري " به نمايش گذاشته شده است .
همزمان با ايام ليالي قدر سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنري با همكاري رايزني هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، 70 اثر از هنرجويان و دانشجويان هنر سوره را در كشور سوريه به نمايش گذاشته است .
کد مطلب 246647
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