نمايش 70 اثر هنري از هنرمندان سوره در كشور سوريه

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، به نقل ازروابط عمومي سازمان آموزش وپژوهش حوزه هنري، با اعلام اين مطلب افزود : اين نمايشگاه كه به مدت 10روزازتاريخ اول لغايت دهم آبان ماه دررايزني فرهنگي سوريه به نمايش گذاشته شده ، بيش از70اثرارزشمند وبرگزيده چهارمين همايش نگارش يك روزه 1001 بسم ا.. واسماء الحسني وآثارمعنوي وارزشي هنرمندان جوان سوره درزمينه هاي " خط درنقاشي " ، " خط درگرافيك " " خوشنويسي " ، " گرافيك دستي " و" كامپيوتري " به نمايش گذاشته شده است .