بیانیه شورای روابط عمومی مراکز حوزوی در محکومیت اهانت به پیامبر(ص)

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که با آیه قرآنی «یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم» آغاز شده، آمده است:

"اقدام برخی روزنامه‌های فرانسوی در اهانت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام بار دیگر ذات ستیزه‌جوی آنان را در لوای آزادی بیان هویدا ساخت.

چنین اعمال وقیحانه‌ای علیه پیامبر اسلام صلوات الله علیه، در شرایطی که اسلام با حفظ حرمت سایر ادیان، مخصوصا مسیحیت خواستار حاکم شدن اصول اخلاقی بر بشریت است، غیرقابل تحمل است.

پیامبر گرانقدر اسلام همگان را به صلح و برادری در سایه عدالت و رعایت حقوق يكديگر فراخوانده‌اند و ارائه توحید ناب و معارف بلند الهی به بشریت از جمله ویژگی‌های پیامبر اعظم(ص) محسوب می‌شود که امروز راهی جز تأسی به سیره ایشان برای رسیدن به سعادت برای بشریت وجود ندارد.

در شرایطی که سردمداران غرب با موج اسلام‌خواهی در میان مردم مواجه هستند، این گونه اقدامات نه‌تنها از گرایش مردم به اسلام نخواهد کاست، بلکه تمایل آنان را برای آشنایی با معارف ناب اسلام خواهد افزود.

بی‌شک آزادی بیان تنها حربه و بهانه‌ای در دست دولتمردان غربی برای اشاعه فرهنگ منحط آنان است و زمانی که آزادی بیان منافع آنان را به خطر اندازد اولین کسانی اند که این مسئله را زیر پا خواهند گذاشت.

مراکز حوزوی ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر رحمت صلوات الله علیه، این اقدام رسانه‌های غربی را تلاش بی‌نتیجه‌ای برای جلوگیری از موج اسلام‌خواهی در میان مردم حقیقت‌جو می‌دانند."