بر اساس قانون محروم شدم یا نظر دبیر فدراسیون؟

رحیم صالحی که از سوی سازمان لیگ محروم شد ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: معلوم نیست چرا نمی توانیم حق خود را بگیریم ، دبیر فدراسیون نیز بجای گوش کردن به حرف ما از موضع قدرت صحبت کرد و گفت محروم می کنیم و این کار را خیلی راحت انجام داد.

وی ادامه داد: ما مدرک ارائه دادیم که سازمان لیگ تخلف کرده و تکواندوکار کار حریف نباید در وزن ششم مبارزه می کرد ، چرا برگه ارنج تیم استیل البرز قلم خوردگی داشت ، تکواندوکار رقیب در وزنی که وزنکشی کرده بود مبارزه نکرد و این خلاف مقررات است. متاسفانه بجای رسیدگی به اعتراض ما در حمایت از تیم رقیب عنوان کردند که هیچ تخلفی صورت نگرفته است. از دبیر فدراسیون خواستیم مشکل را حل کند ولی ایشان خیلی واضح اعلام کرد نمی خواهید ، ادامه ندهید ، از لیگ حذف می کنیم.

سرمربی جوانه با طرح این سئوال از رئیس فدراسیون که مگر دبیر فدراسیون چنین اختیاری دارد ؟ ادامه داد: این نمونه ای از برخورد با تیمی است که از بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده و هر ساله با مشقت فراوان وارد لیگ می شود ! چرا شخصی که مدت کمی است وارد تکواندو شده به خود اجازه می دهد چنین برخوردی داشته باشد؟

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:استیل البرز وزنکشی کرد و در پایان ما از برگ ارنجی که تمام شده بود عکس گرفتیم که در وزن ششم نماینده ای نداشتند. ولی در زمان بازی کسی که در وزن پنجم وزنکشی کرده بود در وزن ششم به میدان آمد، اعتراض کردیم به ما گفتند برگه ارنج مفقود شده بود و دوباره نوشته شده است. حال چرا باید در برگه جدید تکواندوکار تغییر وزن دهد آقایان نتوانستند جواب قانع کننده بدهند مرا محروم کردند.

سرمربی جوانه در پایان گفت: نمی دانم بر اساس کدام قانون در جریان برگزاری مسابقات بدون آنکه سخنان شاکی و متهم را بشنوند رای به جریمه 10 میلیون ريالی و محرومیت می دهند. بدون شک به این رای اعتراض کرده و آقایان باید پاسخگوی تخلفی که در لیگ انجام داده اند باشند. وقتی یک تکواندوکار بدون مدارک مبارزه می کند و یا تکواندوکار دیگر تغییر وزن می دهد چیزی جز حمایت از داخل فدراسیون می توان برای آن تعریف کرد!

صالحی در جریان رقابتهای لیگ برتر تکواندو به دلیل آنچه برخورد نامناسب اعلام شده از سوی سازمان لیگ محروم شده است.