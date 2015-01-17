۴۲۲ میلیون تومان زکات در شهرستان کهگیلویه جمع آوری شد

امرالله فروزنده به خبرنگار مهر گفت: جمع آوری زکات در این شهرستان نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

وی بیان کرد: جمع آوری زکات از مردم فهیم شهرستان کهگیلویه ادامه دارد و زکات جمع آوری شده از هر شهر و یا روستا در جاهای عام المنفعه و کمک به ایتام و مردم فقیر همان منطقه هزینه خواهد شد.

وی تصریح کرد: ستاد احیاءزکات با برگزاری جلسات متعدد در دفتر امام جمعه، عاملین زکات و با همکاری فرماندار، ائمه جمعه و جماعات، بخشداران، دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان نسبت به آگاه سازی مردم در خصوص احیاء این فریضه الهی گام مثبتی برداشته است.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه همچنین از پرداخت ۵۸۰ میلیون ریال اعتبار برای تعمیر مسکن مددجویان کمیته امداد این شهرستان خبرداد و گفت: این اعتبار به ۳۸ خانوار تحت حمایت برای تعمیرات کلی و جزئی منازل مسکونی به صورت بلاعوض پرداخت شد.

وی بیان داشت: تعمیرات کلی ساختمان طبق برآورد کارشناس فنی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال بعد از انجام تعمیرات پرداخت خواهد شد.

فروزنده عنوان کرد: مبالغ قابل توجهی به صورت بلا عوض به مددجویان اجاره نشین نیز کمک شده است.

وی بیان کرد: در سال جاری برای سلامت و بهداشت خانواده های تحت حمایت هم ۴۸ دستگاه سرویس بهداشتی احداث شده و در اختیار واجدین شرایط قرار گرفت.

وی افزود: در همین زمینه اعتباری بیش از ۳۸۴ میلیون ریال هزینه شده است.

فروزنده یادآور شد: سرویس های بهداشتی با همکاری خود مددجویان و با نظارت کارشناسان فنی ساخته و تحویل مددجویان شد.