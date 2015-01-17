برگزاری طرح کمپین آسمان آبی - زمین پاک در میدان نبوت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید طلوعی شهردار منطقه 8 با اعلام این مطلب گفت: اجرای طرح کمپین آسمان آبی - زمین پاک با هدف آموزش شهروندی درباره رفتارهای ترافیکی و محیط زیستی به صورت پایلوت در مناطق شش و هشت آغاز شده است.

وی افزود: اجرای طرح آسمان آبی - زمین پاک با دو محور انضباط ترافیکی و تفکیک زباله از مبدا، گامی موثر در حفاظت محیط زیست در حوزه شهری است.

شهردار منطقه 8 با اشاره به نقش مشارکت جویانه شهروندان در اجرای موفق این طرح گفت: چنانچه طرح انضباط ترافیکی (خط سفید) در شهر تهران با رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی اجرایی شود، قطعا کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوا را شاهد خواهیم بود.

طلوعی در تشریح طرح کمپین آسمان آبی – زمین پاک در میدان نبوت اظهار داشت: با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت امور شهری به مدت 10 روز رفتارهای ترافیکی به شهروندان آموزش داده می شود.

وی افزود: همچنین با راه اندازی یک خیابان فرضی،کودکان از نزدیک با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا می شوند.

شهردار منطقه 8 گفت: را ه اندازی 20 غرفه فرهنگی و باز یافت، دوچرخه سواری و کالسکه سواری دور میدان نبوت از دیگر برنامه های کمپین آسمان آبی - زمین پاک در شرق تهران است.

وی با اشاره به توجه به آموزش، فرهنگ‌سازی و آشنایی شهروندان به حقوق خود تصریح کرد: تلاش داریم در راستای اجرای این طرح، عابران با اهداف اصلی کمپین آسمان آبی، زمین پاک آشنا شوند.

شهردار منطقه 8 با اشاره به اجرای پروژه خط سفید در شرق تهران افزود: نظم بخشی ترافیک با حرکت بین خطوط و جلوگیری از انحراف وسایل نقلیه، ارتقای سلامت، امنیت و رفاه حال شهروندان و کاهش سوانح رانندگی در منطقه 8 از نتایج این اقدام است.

وی گفت: در راستای اجرای این طرح، مباحث مربوط به تفکیک زباله توسط معاونت امور شهری و معاونت امور فرهنگی و اجتماعی مباحث زیرساختی و ترافیکی این کمپین را بر عهده دارند.

