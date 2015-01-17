رعایت حقوق حیوانات فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر شنبه در دیدار مسئولان اداره کل محیط زیست قم و اعضای تشکل دیده‌بان حقوق حیوانات، با اشاره به اینکه برای حفاظت از حقوق حیوانات تشکیلات و مراکزی نیاز است، اظهار داشت: شما حامیان محیط زیست هستید و این یک وظیفه خطیر الهی است که بر دوش بشر است.

وی ادامه داد: با توجه به اخبار و روایات می‌بینیم که ائمه معصوم اشاراتی نسبت به این نکته دارند که اذیت و آزار حیوانات کار شایسته‌ای نیست و چه بسا مورد غضب خداوند قرار بگیریم.

استاد برجسته حوزه افزود: طبع و محبت انسان باید طوری باشد که حتی اگر دیدیم حیوانات با هم درگیر هستند این حیوانات را جدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه خداوند وجود بعضی حیوانات را برای انسان آفریده است، بیان کرد: نباید بگذاریم حیوانات را اذیت و آزار کنند، شکار هم در محدوده خاصی است مانند حیوانی که برای استفاده خوراک است مانند گاو و گوسفند؛ زیرا این‌ها نعمتی برای تغذیه انسان هستند.

آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه حتی در روایات آمده که موقع ذبح کردن حیوان را آزار ندهید، گفت: در امر طبیعی ذبح هم باید شرایط محبت را رعایت کرد.

وی عنوان کرد: مسئله دیگری که در این مهم وجود دارد پذیرا بودن است که باید کاری کنیم که مردم بپذیرند حیوانات را اذیت نکنند.

این مرجع تقلید با اشاره به افرادی که اعتقاد به آخرت ندارند و حیوانات را اذیت می‌کنند، اضافه کرد: باید مراکز مسئول اعتقادات مردم را بالا ببرند و فرهنگ سازی کنیم زیرا در آخرت بخاطر اذیت کردن همین حیوان مجازات خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه باید عموم مردم را به رعایت حقوق حیوانات آگاه کرد، گفت: افرادی که حیوانات را آزار می‌دهند افراد بی‌تفاوتی هستند، باید برنامه یا دوره‌ای داشته باشیم که در نسل جوان این مهم را فرهنگ سازی کرد که این حیوانات از عاطفه ما استفاده کنند.

آیت الله علوی گرگانی در پایان اظهار داشت: این عالم، عالم ارتباط است و حرکت و نفس آنها بر ما تاثیر دارد و همه این حیوانات سود و منفعت خاصی برای ما انسان‌ها دارند.