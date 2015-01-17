به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی شنبه در شورای راهبردی برنامه و بودجه ۹۴ شهرداری، از ارایه این بودجه در جلسه این هفته شورای اسلامی شهر تبریز خبر داد و افزود: بودجه ۹۴ شهرداری رقمی نزدیک به بودجه سال ۹۳ دارد و افزایش بودجه عمرانی و خدماتی در کنار کاهش هزینه‌های جاری، مهمترین رویکرد در تنظیم آن بوده است.

وی با اشاره به تعامل تنگاتنگ بخش های مدیریتی و اساتید و متخصصان حوزه های مختلف مدیریت شهری در تنظیم و تدوین بودجه سال آینده شهرداری اظهار داشت: اجرای رویکردهای تحول‌آفرین عمرانی، تسهیل در روند ترافیک شهر با اجرای پروژه‌های مسیرگشایی و توسعه ناوگان حمل ‌و‌نقل عمومی و استمرار اقدامات موثر در حوزه فضای سبز جز اولویت های شهردرای در سال آینده است و در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز ضمن هماهنگی با دستگاه های مختلف این حوزه و استانداری آذربایجان شرقی، اقدامات قابل توجهی را به دور از موازی کاری هار رایج انجام خواهیم داد.

شهردار تبریز با تاکید بر سالم سازی و روان سازی امور اداری در سال آینده با توسعه خدمات الکترونیکی از طریق دفاتر پیش خوان و رساندن حجم اقدامات دستی به صفر تصریح کرد: بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه نیز از دغدغه های مهم شهرداری است که سال آینده با احداث کانال حیدرآباد برای هدایت آب های سطحی محدوده به مسیر دریاچه ارومیه در کنار رفع بوی نامطبوع ورودی شهر تبریز از طرف فرودگاه بین المللی شهید مدنی، حداقل چهار متر مکعب آب در هرثاینه به حوزه دریاچه سرازیر خواهد شد.

نجفی در بخش پایانی سخنان خود به شیوه نامه مصوب سرمایه گذاری نیز اشاره کرد و گفت: این شیوه نامه معیار شهرداری تبریز در اقدامات و طرح های سرمایه گذاری است و با تکیه بر این معیار و اجرای راهکارهای موثر اقتصادی و استمرار حمایت، هدایت و نظارت شورای اسلامی شهر، برنامه های توسعه شهر را پیگیری می کنیم.