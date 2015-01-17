به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای مرکزی و روسای شاخه‌های تخصصی حزب وحدت و همکاری ملی پنجشنبه هفته گذشته با محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بنیاد امید ایرانیان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار صمیمی دو ساعته محمدرضا راه‌چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی اقدامات انجام شده و برنامه‌های آینده حزب را به اطلاع عارف رساند و در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات کشور و مردم به ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بیکاری جوانان، افزایش قیمت برخی کالاها، ‌تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی، واردات بی‌رویه کالا اشاره کرد و گفت: مردم از امثال جناب عالی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید انتظار دارند این‌گونه مشکلات را به هر طریقی که مصلحت بدانید، به مسئولان ذیربط در دولت منعکس و از آنها بخواهید با اصلاح سیاست‌های ناصحیح به ارث رسیده از گذشته، به حل مشکلات و جلب رضایت مردم و بهبود زندگی آنها به ویژه اقشار محروم جامعه که صاحبان اصلی انقلابند عنایت ویژه‌ای نمایند.

راه‌چمنی در بخش دیگری از سخنانش به بحث انتخابات مجلس دهم پرداخت و اظهار داشت: انتخابات دوره دهم مجلس به دلیل همزمانی‌اش با انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شرایط ویژه منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی در ادامه به وجود طیف‌های مختلف در جریان اصلاح‌طلبی و فعالیت حدود ۴۰ حزب و گروه سیاسی اصلاح‌طلب با سلیقه‌های متفاوت در کشور اشاره کرد و گفت: این ۴۰ حزب و گروه سیاسی همه در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عضویت ندارند بلکه تعدادی از آنها عضو جبهه دیگری تحت عنوان جبهه اصلاح‌طلبان هستند و تعداد دیگری هم که اصلاح‌طلب هستند عضو هیچ یک از جبهه‌های مذکور نیستند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که مجموعه اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم در سال آینده خواهند داشت، لزوم تشکیل جبهه واحد اصلاح‌طلبان را متشکل از همه ۴۰ حزب و گروه سیاسی اصلاح‌طلب به عنوان یک راه‌حل برون‌رفت از مشکلات اشاره و تاکید کرد: اگر چنین جبهه‌ای تشکیل شود شانس پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره دهم مجلس بسیار بالا خواهد رفت.

راه‌چمنی در خاتمه سخنانش با استقبال از کاندیدا شدن عارف برای نمایندگی مجلس دهم، آمادگی حزب وحدت و همکاری ملی را برای همکاری مشترک با دیگر احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب در انتخابات دهم مجلس اعلام کرد.

پس از سخنان دبیرکل و جند تن از مسئولان حزب، عارف طی سخنانی مطالبی را پیرامون لزوم حمایت از برنامه‌های دولت تدبیر و امید و توجه بیشتر دولت به حل مشکلات مردم از جمله مشکلات اقتصادی آنها و حضور منسجم اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره دهم مجلس مطرح کرد.