اعتبارات دو درصد نفت باید مجزا از بودجه به استان بوشهر تخصیص یابد

عبدالکریم جمیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش‌های مختلف است که باید تلاش شود تا با استفاده از این ظرفیت‌ها و استعدادها، زمینه توسعه هر چه بیشتر استان زرخیز بوشهر فراهم شود.

وی در ارتباط با سفر رئیس جمهور به استان و خواسته‌های استان از رئیس جمهور، بیان داشت: استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی کشور محسوب می‌شود و میزبان صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از امتیازاتی که برای مناطق نفتی و گازی وجود دارد، تخصیص دو درصد سهم نفت به استان است.

وی با بیان اینکه اعتبارات نفت باید جدای از اعتبارات نفت تخصیص یابد، خاطرنشان ساخت: این موضوع را به رئیس جمهور نیز اعلام کردیم و امیدواریم این اعتبارات برای توسعه استان بوشهر تخصیص یابد.

جمیری یکی دیگر از مشکلات را مربوط به مردم جزیره خارک عنوان کرد و ادامه داد: مردم جزیره سال‌ها است که با مشکلاتی در زمینه سند مالکیت منازل مسکونی خود روبرو هستند که دولت باید راهکاری مناسب را برای این مهم اتخاذ کند.

وی اضافه کرد: در بسیاری از شهرهای استان بوشهر شاهد وجود مشکلات فاضلاب هستیم که این موضوع را به استحضار رئیس جمهور نیز رساندیم که ایشان هم اعتباراتی را برای توسعه فاضلاب شهری بوشهر تخصیص دادند.