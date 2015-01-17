به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست رسانه‌ای کنگره ملی شهدای دانشجو صبح امروز با حضور امیر وجدانی‌نیا مدیر اجرایی در محل ساختمان مرکزی این کنگره برگزار شد.

وجدانی‌نیا در تشریح جزئیات برگزاری این دوره از کنگره گفت: کنگره ملی از ابتدای امسال و با سه راهبری معین فعالیت‌های خود را اغاز کرد؛ اول تبلیغ و تریج سیره شهدای دانشجو در محافل آموزش‌عالی، دوم تولید آثار و محصولات مرتبط با محتوای این کنگره و سوم جلب مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های زیرمجموعه دانشگاه‌های کشور.

وی افزود: در قالب این سه راهبرد برنامه‌ریزی کنگره در سه سطح دانشگاهی، استانی و اجلاسیه ملی انجام گرفت که برای هر سطح شوراهای سیاست‌گذاری و اجرایی فعال شدند.

دبیر اجرایی کنگره ملی شهدای دانشجو ادامه داد: در دانشگاه‌ها و کلیه مراکز آموزش عالی شوراهای کنگره به ریاست رئیس دانشگاه و دبیری بسیج دانشجویی شکل گرفت که کلیه نهادهای مرتبط در دانشگاه نیز عضو آن هستند. در استان‌ها هم مسئولیت کنگره برعهده رئیس دانشگاه مادر استان یا همان نماینده رسمی وزارت علوم در استان است.

هماهنگی خوب وزارت علوم به رغم حاشیه‌ها

وی افزود: درباره اجلاسیه ملی هم ریاست کنگره برعهده مقام حقوقی وزارت علوم است. در این سطح تا به امروز ۶ جلسه شورای مرکزی تشکیل شده و به رغم حاشیه‌هایی که در طول سال وزارت علوم به واسطه معرفی وزیر با آن مواجه بود اما هماهنگی بسیار خوبی در این زمینه با ما داشتند.

وجدانی‌نیا ادامه داد: بنابر برنامه‌ریزی صورت گرفته بازه زمانی فرودین تا شهریور دوره اقدامات ستادی کنگره بوده و از مهر ماه کار در دانشگاه‌ها آغاز شده و هر دانشگاه متناسب با ظرفیت‌هایی که داشته برنامه‌ها و جلسات مختلفی را در این مدت سامان داده‌است. از یادواره های دانشگاهی گرفته تا دیدار با خانواده شهدا، انتشار ویژه‌نامه‌ها، برگزاری شب‌های خاطره و پخش فیلم.

وی افزود: در میان این برنامه‌ها در سطحی که خودمان هم انتظارش را نداشتیم شاهد فعالیت‌های ویژه‌ای بودیم که آن سطح شهرستانی بود. بسیاری از شهرستان‌ها بدون آنکه از پیش برنامه‌ریزی‌ای برای آن‌ها شده باشد با همراهی دانشگاه‌ها اقدام به برگزاری کنگره‌ها و یادواره‌های دانشجویی برای شهدای شهرستان خود کردند که این رویداد بسیار قابل توجه بود.

دبیر اجرایی کنگره ملی شهدای دانشجو در ادامه گفت: بازه زمانی آذر تا بهمن هم برای برگزاری یادواره‌های استانی در نظر گرفته شده که در این راستا تاکنون ۱۹ استان اقدام به برگزاری یادواره استانی برای شهدای خود کرده‌اند و باقی این برنامه‌ها برای استان‌های باقی‌مانده تا پایان بهمن پیگیری خواهد شد.

وی افزود: در اغلب این برنامه‌ها هم سخنرانان کشوری حضور داشتند که از همین جا باید از همه این عزیزان سپاسگذاری کنیم.

زمان برگزاری کنگره در انتظار برنامه روحانی

وجدانی‌نیا با اشاره به دیگر برنامه‌های مرتبط با کنگره ملی شهدای دانشجو گفت: در این زمینه برنامه‌ تدفین شهدا در دانشگاه‌های کشور را هم داشته‌ایم که در این زمینه اقداماتی در چند دانشگاه کشور صورت گرفته است.

وی در ادامه گفت: اجلاسیه مرکزی اسفندماه امسال در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و اینکه زمان دقیق آن اعلام نمی‌شود به این دلیل است که به‌دنبال هماهنگی با رئیس جمهور برای سخنرانی در این کنگره هستیم و به‌این دلیل زمان قطعی بعدا اعلام می‌شود.

رونمایی نخستین گنجینه جامع شهدای دانشجو

وجدانی‌نیان گفت: برای برگزاری این اجلاسیه ملی سلسله اقداماتی را در نظر گرفته‌ایم که یکی از آن‌ها رونمایی از نخستین گنجینه جامع اطلاعات شهدای دانشجو است که برای نخستین بار در سال‌های پس از جنگ موفق به گردآوری و سامان‌دهی آن شده‌ایم.

وی افزود: این گنجینه که به همت بدنه دانشجویی گردآوری شده و یک حرکت کاملاً دانشجویی محسوب می‌شود اطلاعات مرتبط با ۴۷۰۰ شهید دانشجو گردآوری شده است و در اجلاسیه ملی شاهد رونمایی از این گنجینه در قالب پرتال، نرم‌افزار چندرسانه‌ای و نسخه اندرویدی خواهیم بود.

وجدانی‌نیا آماده‌شدن نمایشنامه رادیویی با محوریت شهدای دانشجو و نیز ساخت مستندهایی درباره زندگی چهره‌های شاخص شهدای دانشجو مانند شهید علم‌الهدی را از دیگر برنامه‌های این کنگره اعلام کرد که همه آن‌ها به صورت فعالیت‌های دانشجویی به سرانجام رسیده و در کنگره ملی شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود.

وی در همین راستا به آماده شدن ۵۷ جلد کتاب با موضوع شهدای دانشجو اشاره کرد و گفت: سعی‌مان این بود که بتوانیم از هر استان حداقل درباره یکی از شهدای دانشجوی شاخص کتابی را آماده داشته باشیم که این حجم از فعالیت مکتوب درباره شهدای دانشجو هم تازگی دارد و در این دوره شاهد آن هستیم.

تقدیر از برگزیدگان «ققنوس» و «شیدایی»

دبیر اجرایی کنگره شهدای دانشجو به انتشار دو فراخوان «ققنوس» در حوزه فعالیت‌های علمی و پژوهشی و نیز «شیدایی» در حوزه آثار هنری در قالب شعر و قطعه ادبی و وبلاگ هم اشاره کرد و گفت: هر دو فراخوان تا پایان دی ماه ادامه دارد و آثار پذیرفته می‌شود و پس از داوری برگزیدگان هر دو حوزه در اجلاسیه ملی معرفی و تقدیر خواهند شد.

وی همچنین به تولید و انتشار چندی قطعه موسیقایی مرتبط با شهدای دانشجو هم اشاره کرد و گفت: کلیه این آثار به صورت دانشحویی به تولید رسیده و در بین آن‌ها ظرفیت‌هایی نویی به عرصه موسیقی معرفی خواهد شد. این آثار هم در اجلاسیه رونمایی خواهند شد.

فعالیت دبیرخانه کنگره دایمی شد

از دیگر اخبار مرتبط با کنگره ملی شهدای دانشجو دائمی شدن فعالیت دبیرخانه این کنگره بود که وجدانی‌نیا ضمن اشاره به آن گفت: در قالب این دبیرخانه در یکسال در میان برگزاری اجلاسیه ملی شهدای دانشجو را داریم و در ایام دیگر هم پیگیر سامان‌دهی و حمایت از تولیدات مرتبط در این حوزه خواهیم بود.

وی همچنین گفت: در تلاشیم امسال با هماهنگی شهرداری و شورای شهر هم‌زمان با کنگره ملی شهدای دانشجو نام یک خیابان و یا میدان را در پایتخت به نام «شهدای دانشجو» نامگذاری کنیم.

وجدانی‌نیا در پایان با اشاره به برنامه تدفین شهدای گمنام در دانشگاه‌ها هم گفت: کلیه برنامه‌های مرتبط با تدفین شهدای دانشجو توسط قرارگاه نور پیگیری خواهد شد. مرقد و مزار شهدا بهترین مراکز فرهنگی در دانشگاه‌ها هستند و برنامه‌های آتی در این زمینه به طور کامل توسط قرارگاه نوز سامان‌دهی و اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی کنگره ملی شهدای دانشجو به آدرس www.shohsdsyedsneshjo.ir در دسترس کلیه علاقمندان جهت اطلاع از ریزبرنامه‌ها و فعالیت‌های آتی این کنگره است.