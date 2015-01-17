گسترش فرهنگ ازدواج در استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، ايرج رحماني با اشاره به فراخوان منتشر شده اين دوره از جشنواره از گفت: آنچه که ما در اين جشنواره به عهده داريم سنجش ميزان عملکرد فعاليت استان هاي مختلف کشور با همکاري کميته داوري امور استان هاست که با ترکيبي از 5 کارشناس و يک نماينده از دفتر امور جوانان هر استان تمامي فعاليتها در حوزه ما بررسي مي شود.

مدير کل هماهنگي امور استان ها وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: تمامي فعاليتهايي اين جشنواره با هدف تشويق جوانان به امر مقدس ازدواج و زمينه سازي براي حضور هنرمندان و ورزشکاران انجام مي شود. البته از آنجايي که وزارت ورزش و جوانان به تنهايي نمي تواند پاسخگوي حجم وسيع کارها و گستردگي وظايف باشد از اين جهت تلاش کرديم تا با تقسيم درست وظايف به اهداف ارزشمندي که مد نظر داريم دست پيدا کنيم.

رحماني بيان کرد: تمام سعي ما بر اين است تا اين هدفي که به آن اشاره کردم تنها به موضوع ازدواج ختم نشود. ما تمام کوشش خود را خواهيم کرد که با تلفيق دو امر ورزش و جوانان پيوند محکمي ميان اين دو ايجاد کرده و بر ميزان تاثيرگذاري اين دو عنصر اجتماعي بيفزاييم موضوعي که جامعه امروزي ما به شدت نيازمند آن است.

مدير کارگروه برنامه خاص استانها جشنواره ملي ازدواج و خانواده جوان افزود: خوشبختانه تا به امروز فعاليتهاي گسترده اي در حوزه ورزش و جوانان صورت گرفته است. ما معتقديم در طي يکي دو دهه اخير جامعه جوان ما تنها به يک يا دو حوزه خاص مربوط نمي شود بلکه زير مجموعه هاي مهمي چون مسکن، رفاه و حتي اعتياد هم در اين جامعه گسترده وجود دارد که ما بايد تمام تلاش خود را به کار بنديم که در بهبود شرايط نقش مهم و تاثير گذاري را در تمامي نقاط کشور ايفا کنيم . اين موضوعي که در اين دوره از جشنواره به شدت به آن پايبنديم.

وي تصريح کرد: کاري که در اين جشنواره صورت گرفته صرفا اکتفا به برگزاري يک رويداد با زمان مشخص نبوده است. آنچه در اين دوره براي ما اهميت دارد حرکت رو به جلو براي بهبود شرايط اجتماعي به ويژه در حوزه جوانان بر اساس اعتقادات قلبي است. بنابراين هر گزارش فعاليتي در اين زمينه فقط فقط در جهت يک انجام وظيفه ساده است که منتي هم ندارد. اين در حالي است که اگر کسي بر اساس انگيزه هاي مالي به چنين رويدادي ورود پيدا مي کند به اعتقاد من بايد از همان راهي که آمده برگردد.

رحمانی در پايان گفت: ما در اين حوزه تمام انرژي مان را صرف کرديم تا اين جشنواره به بهترين شکل ممکن برگزار شود که البته اگر از حق نگذريم استان ها نيز همکاري خوبي تا به اين لحظه با ما داشته اند و ما نيز منتظر مي مانيم تا استان هايي که فعاليت کمتري در اين جريان داشتند به اين کاروان پر جنب و جوش بپيوندند.