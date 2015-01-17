خرید همه سهام «علمی، فرهنگی» توسط «تامین اجتماعی» اصرار من بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تأسیس انتشارات علمی و فرهنگی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جمعی از نویسندگان، مترجمان و فعالان فرهنگی برگزار شد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم، نویسندگان، ویراستاران و مترجمان را بخشی از حافظه جمعی کشور دانست و گفت: من به عنوان یک خدمتگزار در دولت تدبیر و امید عرض ادب دولت را خدمت شما تقدیم می‌کنم. دست شما را به گرمی‌ می‌فشارم و امیدوارم امشب در ۶۰ سالگی انتشاراتی که متعلق به خود شماست، این قدردانی را از سوی دولت بپذیرید.

وی با اشاره به جمله کینز مبنی بر اینکه سیاستمداران رفتنی هستند و فرهنگسازان ماندگارند، تاکید کرد: شما در این سرزمین ماندنی هستید و اگر امروز ما به درستی کار کنیم، بخشی از آموزه‌های بین نسلی ما ماندگار می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز در جامعه علاوه بر فقرهای اقتصادی معمول در زمینه‌های آموزشی، درمان، مسکن و ... فقر مهمی وجود دارد، گفت: دو فقر فرهنگی و اخلاقی را در جامعه مان ندیده‌ایم و با افول کتابخوانی این امر رو به فزونی است.

ربیعی در ادامه با تاکید بر تاثیرگذاری متقابل حوزه اجتماعی و فرهنگی بر یکدیگر یادآور شد: اصرار کردم که صد در صد سهام انتشارات علمی و فرهنگی را بخرند چون ارزش و اهمیت این کار را می‌دانستم.

او انتشارات علمی و فرهنگی را به مثابه سیاست ساز فرهنگی در ۶۰ سال گذشته دانست و بیان کرد: انتظار داریم آن را از سیاست زدگی دور کنیم و فرهنگ به مثابه فرهنگ را بر آن حاکم کنیم. انتشارات باید مرکز گفتگوی اندیشمندان و پیشبرنده فرهنگ گفتگو شود.

ربیعی افزود: آنچه جامعه از آن رنج می‌برد فقدان گفتگو است. حتی مهمترین نهاد یعنی نهاد خانواده نیز از آن محروم است. انتشارات به مثابه حامی اقتصادی اندیشه‌ورزان باید عمل کند. همیشه اندیشه ورزان در بدترین شرایط مالی به سر برده‌اند و باید صدای آنها را شنید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتشارات علمی و فرهنگی واسطه گفتگوی حاکمیت و اندیشه‌ورزان باید باشد، گفت: این موسسه باید گوش شنوای حاکمیت باشد و تداوم در آن باید به سنت تبدیل شود.

وی مشکل ایران را نبود تداوم تاریخی در جامعه دانست و تاکید کرد: موسسه انتشارات علمی و فرهنگی می‌تواند این مشکل را برطرف کند و بین نسل‌های مختلف رابطه برقرار کند.

ربیعی این موسسه را معیارگذار در حوزه تألیف و ترجمه خواند و بیان کرد: زمانی که انتشارات علمی و فرهنگی کتاب‌های اندیشمندان بزرگ را منتشر کرد، استانداردسازی پدید آمد و اکنون نیز باید در زمینه چاپ، معیار شود. به علاوه، در انتشارات در زمینه بازاریابی نقطه ضعفی داریم که برای آن نیز باید استانداردسازی تعریف کنیم.

وی با اشاره به کاهش مطالعه و رواج رسانه‌هایی چون تلویزیون تاکید کرد: این مشکل در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. تلویزیون دیدن، رایج شده است اما هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند جای کتاب را بگیرد. نسلی که تلویزیون دیده اند و نسلی که کتاب خوانده‌اند، دو نسل کاملاً متفاوت هستند. کتاب موجب انباشت تجربه است.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید در پایان سخنانش با اشاره به تجربه موفق انتشارات علمی و فرهنگی خاطرنشان کرد: مساله مهم در حوزه نشر این است که بتوانیم فعالیت‌های انجمنی را سازمان دهیم و امیدوارم همانگونه که این موسسه در گذر زمان سرافراز ایستاده است، بماند و از همه شما درخواست دارم تا برای حفظ این خانه خود با تمام توان تلاش کنید.

در ادامه این نشست، سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در سخنانی گفت: وجه تمایز سازمان تأمین اجتماعی با دیگر بیمه‌های تجاری این است که تأمین اجتماعی یک سازمان اقتصادی است و نیمی از کشور را تحت پوشش خود دارد. این سازمان پنج میلیون مستمری بگیر دارد و بر زندگی بیش از ۳۹ میلیون نفر از شهروندان کشور تاثیرگذار است. این سازمان با این وسعت نمی‌تواند تنها به مسائل بیمه ای کشور محدود شود و رسالت مهمی در امر فرهنگ سازی نیز بر عهده دارد.

سید تقی نوربخش افزود: سازمان تأمین اجتماعی دارای سرمایه بزرگ اجتماعی است که می‌تواند به عنوان یک سرمایه پایدار به حساب آید.

وی با تاکید بر رسالت سازمان تأمین اجتماعی در مقوله فرهنگسازی عمومی بیان کرد: به همین خاطر وقتی در ۱۵ سال قبل، موسسه انتشارات علمی و فرهنگی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد، سازمان با آغوش باز این موسسه را پذیرفت و در این مدت تمام تلاش خود را انجام داده است تا این موسسه را گسترش دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاثیر موسسه انتشاراتی علمی‌،فرهنگی بر فرهنگ جامعه را قابل توجه دانست و افزود: این سازمان به دلیل رسالت فرهنگی خود سعی بر این دارد تا پشتیبان مناسبی برای این موسسه باشد تا بتواند کمکی به شرکای خودش که همان افراد تحت پوشش سازمان هستند کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه انتشارات علمی و فرهنگی یک ذخیره بسیار با ارزش برای فرهنگ کشور است و ما وظیفه داریم تا در نگهداری آن کوشا باشیم، گفت: دکتر کوثری به عنوان مدیر این موسسه انتشاراتی قدم‌های مثبتی برای رشد این انتشارات برداشته‌اند و امیدوارم که شاهد درخشش هرچه بیشتر این موسسه در آسمان فرهنگ ایران عزیز باشیم.

در ابتدای این نشست نیز دکتر مسعود کوثری، مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی، در گرامیداشت شصتمین سال تاسیس انتشارات علمی‌ و فرهنگی ضمن خیر مقدم به ناشران، نویسندگان، مترجمان و فرهیختگان حاضر در این جشن از هیات مدیره محترم سازمان تامین اجتماعی برای حمایت‌های خود از این انتشارات قدردانی کرد و گفت: ۶۰ سالگی دوره پختگی است و پختگی انتشارات رهین زحمات بسیاری از اهل فرهنگ است؛ کسانی که عده‌ای از آنها رفتند، تعدادی هستند اما در جمع ما حاضر نیستند و عده دیگر از این بزرگواران امشب در بین ما حضور دارند.

وی افزود: ۶۰ سال تداوم در کار انتشارات، کار بزرگی است و همیشه در کارهای بزرگ، فراز و فرود وجود دارد. اما خوشحالیم که علی‌رغم همه این فراز و فرودها اکنون کنار هم ایستاده‌ایم و می‌توانیم ۶۰ سالگی انتشارات علمی‌،فرهنگی را جشن بگیریم و امیدوارم که همه نویسندگان که سرمایه‌های اصلی کشور هستند، به ما کمک کنند تا بتوانیم این میراث گرانبهای کشور را حفظ کنیم.

عضو هیات علمی‌دانشگاه تهران این گردهمایی را دوستانه خواند و با بیان اینکه موسسه انتشارات علمی، فرهنگی متعلق به هیچکس نیست، بلکه متعلق به همه، نظام جمهوری اسلامی‌ و مردم است، ابراز امیدواری کرد: همه بتوانیم در ارتقا آن کوشا باشیم. افتخار ما تنها به تخت جمشید نیست بلکه می‌تواند به انتشاراتی باشد که ۶۰ سال سابقه کتابت دارد.

در پایان این مراسم از احمد سمیعی گیلانی (محقق و مترجم)، عزت الله فولادوند (نویسنده و مترجم)، هادی عالم‌زاده (نویسنده و محقق)، سیروس پرهام (محقق و پژوهشگر)، بهاءالدین خرمشاهی (قرآن پژوه، حافظ پژوه و شاعر)، حجت الاسلام محمدباقر حجتی (نویسنده و محقق قرآن) و حسین نسترن‌پور با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.

همچنین از سه کتاب تازه منتشر شده انتشارات علمی‌، فرهنگی به نام‌های «تخت جمشید»، «هند باستان» و «بررسی تاریخ» در دو جلد نیز رونمایی شد.

در این مراسم جمعی از فرهیختگان حوزه فرهنگ، علم و ادب از جمله کامران فانی، هرمز همایون‌پور، اسماعیل سعادت، مرتضی مردیها، احمدرضا درویش، عبدالحسین آذرنگ، سروش صحت، علی موسوی گرمارودی و ... نیز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، انتشارات علمی و فرهنگی در سال ۱۳۳۳، با هدف گنجاندن بهترين آثار برگرفته از ذوق و انديشه بشري در اختيار دوستداران كتاب تأسیس شد.