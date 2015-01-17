  1. استانها
  2. قم
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۸

باقری به مهر خبر داد:

وقوع ۳۴۱ تصادف طی یک هفته گذشته در قم

وقوع ۳۴۱ تصادف طی یک هفته گذشته در قم

قم - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم از وقوع ۳۴۱ تصادف طی یک هفته گذشته در این استان خبر داد.

محمدجواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی یک هفته گذشته ۶ هزار و ۳۹۲ تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم برقرار شد که منجر به هزار و ۱۰۹ ماموریت شد.

وی ادامه داد: از ماموریت‌های انجام شده توسط اورژانس ۱۱۵ قم، ۹۶۵ مورد شهری و ۱۴۴ مورد جاده‌ای بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم گفت: طی یک هفته گذشته ۳۴۱ تصادف در قم بوقوع پیوست که ۲۸۹ مورد شهری و ۵۲ مورد جاده‌ای بوده است.

وی اضافه کرد: تصادفات بوقوع پیوسته طی یک هفته گذشته ۳۸۶ مجروح برجای گذاشت که ۱۶۱ مورد سرپایی درمان شده و ۲۲۳ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند، همچنین این تصادفات ۲ فوتی نیز برجای گذاشت.

باقری عنوان کرد: طی یک هفته گذشته ۲۱۳ ماموریت مربوط به موتورسیکلت سواران بوده که ۲۴۲ مجروح برجای گذاشته است و از میان مجروحان ۱۲۰ نفر سرپایی درمان شده و ۱۲۲ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند.

کد مطلب 2466503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها