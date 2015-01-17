وقوع ۳۴۱ تصادف طی یک هفته گذشته در قم

محمدجواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی یک هفته گذشته ۶ هزار و ۳۹۲ تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم برقرار شد که منجر به هزار و ۱۰۹ ماموریت شد.

وی ادامه داد: از ماموریت‌های انجام شده توسط اورژانس ۱۱۵ قم، ۹۶۵ مورد شهری و ۱۴۴ مورد جاده‌ای بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم گفت: طی یک هفته گذشته ۳۴۱ تصادف در قم بوقوع پیوست که ۲۸۹ مورد شهری و ۵۲ مورد جاده‌ای بوده است.

وی اضافه کرد: تصادفات بوقوع پیوسته طی یک هفته گذشته ۳۸۶ مجروح برجای گذاشت که ۱۶۱ مورد سرپایی درمان شده و ۲۲۳ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند، همچنین این تصادفات ۲ فوتی نیز برجای گذاشت.

باقری عنوان کرد: طی یک هفته گذشته ۲۱۳ ماموریت مربوط به موتورسیکلت سواران بوده که ۲۴۲ مجروح برجای گذاشته است و از میان مجروحان ۱۲۰ نفر سرپایی درمان شده و ۱۲۲ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند.