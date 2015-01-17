«ارمغان نی» در موزه فلسطين

به گزارش خبرگزاری مهر، نمايشگاه خوشنويسی «ارمغان نی» با نمايش آثاری از محمدحسن دانشگرنژاد در موزه هنرهای معاصر فلسطين گشايش مي‌يابد. در اين نمايشگاه 40 اثر خوشنويسی نستعلیق و نقاشی به نمايش گذاشته می شود.



نمايشگاه خوشنويسی «ارمغان نی» روز يكشنبه 28 دی ماه ساعت 16 در موزه هنرهای معاصر فلسطين وابسته به فرهنگستان هنر افتتاح می شود و تا 11 بهمن ادامه خواهد داشت.



علاقه‌مندان براي بازديد از اين نمايشگاه می توانند همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 18 و پنجشنبه‌ها از ساعت 10 تا 15 به غير از روزهاي تعطيل به نشانی ميدان فلسطين، خيابان طالقانی، خيابان برادران شهيد مظفر، تقاطع بزرگمهر شماره 74مراجعه كنند.